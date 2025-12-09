كولىك ءمينيسترى: پيلوتسىز تاكسيدە العاشقى كەزەڭدە جۇرگىزۋشى ءبارىبىر بولادى
استانا. KAZINFORM — كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا پيلوتسىز تاكسي جوباسى قالاي ىسكە اساتىنىن ايتتى.
— 2027 -جىلى العاشقى پيلوتسىز جۇك كولىكتەرىن ىسكە قوسۋ جوسپاردا بار. ال پيلوتسىز تاكسي قىزمەتىنە كەلسەك، جوبا جوسپاردا بار. زاڭ جوباسىندا پيلوتسىز تاكسيمەن بىرگە اەروتاكسي ماسەلەسىن دە قاراستىرعانبىز. كەلەسى جىلى ول قۇجاتتى پارلامەنتكە ەنگىزەمىز. ءبىز زامان كوشىنەن قالماۋعا، جاڭا تەحنولوگيالاردى قازاقستان اۋماعىندا دا قولدانۋعا تىرىسامىز، — دەدى ول.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، پيلوتسىز تاكسي جوباسىندا قىتاي تاجىريبەسى باسشىلىققا الىناتىنىن ايتتى.
— بۇل جەردە ءبىرىنشى كەزەكتە قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى بار. قاۋىپسىز بولسا، ماسەلە شەشىلەدى. 2027 -جىلى پيلوتسىز جۇك كولىكتەرىن ەنگىزۋ جوسپاردا بار. ال پيلوتسىز تاكسيدىڭ پايدا بولۋى دا تولىققاندى مۇمكىن دەپ ويلايمىن. الەمدە قولدانىلىپ ءجۇر عوي. تەك بۇل جەردە شەكتەۋلەر بار. مىسالى ءبىز قىتايدىڭ شىنجىن قالاسىندا بولدىق. ولاردا پيلوتسىز تاكسيگە رۇقسات ەتىلگەن. ءبىراق ازىرشە ىشىندە جۇرگىزۋشى بىرگە وتىرادى. بىزدە دە ءدال وسىلاي بىرتىندەپ العا جىلجيتىن شىعارمىز. ونىڭ ءبارى جولاۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن جاسالادى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق Jet Sharing كومپانياسى پيلوتسىز تاكسي جوباسىن ىسكە قوسۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.