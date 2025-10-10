كولىك، پاتەر، 100 مىڭ دوللار: وتاندىق سپورتشىلارعا سوڭعى ءبىر ايدا قانداي سىيلىقتار تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا سپورتشىلاردى ماراپاتتاۋ مادەنيەتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى. بۇرىن تەك قۇرمەت پەن قوشەمەت كورسەتىلسە، بۇگىندە الەمدىك ارەنادا ەل نامىسىن قورعاعان چەمپيوندارعا قوماقتى سىياقى، پاتەر مەن كولىك كىلتتەرى تابىستالادى.
بۇل - مەملەكەت تاراپىنان عانا ەمەس، وڭىرلەر مەن جەكە كاسىپكەرلەردىڭ دە سپورتشىلارعا كورسەتىپ وتىرعان زور قولداۋىنىڭ بەلگىسى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ميلليوندار مەن ماراپاتتار: بوكستان الەم چەمپيوندارىنىڭ تابىسى
2025-جىلعى الەم چەمپيوناتى قازاق بوكسشىلارى ءۇشىن تاريحي جارىس بولدى. قازاقستان قۇراماسىنان بىردەن 10 سپورتشى جۇلدەگەر اتاندى، ونىڭ جەتەۋى - التىن، ءبىرى - كۇمىس، ەكەۋى - قولا مەدال يەگەرى.
مەملەكەت تاراپىنان بەكىتىلگەن ەرەجەگە سايكەس، الەم چەمپيوندارى مىناداي سىياقى الدى:
التىن - 15000 دوللار (8,1 ميلليون تەڭگە)؛
كۇمىس - 7000 دوللار (3,7 ميلليون تەڭگە)؛
قولا - 5000 دوللار (2,7 ميلليون تەڭگە).
بۇعان قوسا، قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى بۇرىن-سوڭدى بولماعان كولەمدە سىياقى تاعايىندادى:
100000 دوللار (شامامەن 54,4 ميلليون تەڭگە)،
50000 دوللار (27,2 ميلليون تەڭگە)،
30000 دوللار (16,3 ميلليون تەڭگە).
ناتيجەسىندە سانجار تاشكەنباي، ماحمۇد سابىرحان، تورەحان سابىرحان، ايبەك ورالباي، الۋا بالقىبەكوۆا، ايدا ابىكەيەۆا جانە ناتاليا بوگدانوۆانىڭ ءارقايسىسى 115 مىڭ دوللاردان نەمەسە شامامەن 62 ميلليون تەڭگە سىياقى الدى.
كۇمىس جۇلدەگەر نازىم قىزايباي - 31 ميلليون تەڭگە، ال قولا يەگەرلەرى ۆيكتوريا گرافەيەۆا مەن ەلدانا ءتالىپوۆا - ءارقايسىسى 19 ميلليون تەڭگەدەن يەلەندى.
ءتالىپوۆا ەكى جەكپە-جەك وتكىزىپ، ءبىر جەڭىس پەن ءبىر جەڭىلىس ناتيجەسىندە بىرىنشىلىكتىڭ قولا مەدالىنە قول جەتكىزگەن بولاتىن.
كولىك، پاتەر، اقشالاي سىيلىق: وڭىرلەردىڭ قۇرمەتى
بۇگىندە جەڭىسپەن ورالعان ءار سپورتشىنى تۋعان وڭىرلەرى ەرەكشە قوشەمەتپەن قارسى الادى. ماسەلەن، استانا قالاسىندا التىن يەگەرلەرى سانجار تاشكەنباي مەن ايبەك ورالبايعا 30 ميلليون تەڭگەدەن تابىس ەتىلدى.
شىمكەنتتە اعايىندى سابىرحاندارعا - پاتەر مەن كولىك، ال ولاردىڭ باپكەرى ءىلياس ورالبەكوۆكە پاتەر سىيعا بەرىلدى.
قاراعاندىدا ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى ايدا ابىكەيەۆاعا جول تالعامايتىن KIA كولىگى، ال ونىڭ جەكە جاتتىقتىرۋشىسى يسلام ءابدىرايىموۆقا 5 ميلليون تەڭگە سەرتيفيكات تابىستالدى. بۇل - ابىكەيەۆانىڭ تۋعان جەرىنەن العان ەكىنشى كولىگى. بۇعان دەيىن ول سەربياداعى جەڭىسىنەن كەيىن دە اۆتوكولىك يەلەنگەن بولاتىن.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمى ەرماعانبەت بولەكپايەۆ چەمپيوندى قۇتتىقتاپ، ونىڭ الداعى باستى ماقساتى وليمپيادا-2028 ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پەتروپاۆل مەن الماتى چەمپيوندارىنا - جاڭا تەمىر تۇلپارلار
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا التىن مەدال يەگەرى ناتاليا بوگدانوۆاعا قۇنى 10 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن جاڭا Changan CS55 اۆتوكولىگى تابىستالدى. بۇل ونىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى العاشقى التىن جۇلدەسى ەدى.
الماتىدا ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى الۋا بالقىبەكوۆا 40 ميلليون تەڭگەلىك سەرتيفيكاتقا يە بولدى. سونىمەن قاتار، كۇمىس جۇلدەگەر نازىم قىزايبايعا - 30 ميلليون، ال قولا يەگەرى ۆيكتوريا گرافەيەۆانىڭ ەنشىسىنە 20 ميلليون تەڭگە بۇيىردى.
تۇركىستاننىڭ ابىرويى: چەمپيوندارعا جاڭا كولىك
ال وسىدان بىرەر كۇن بۇرىن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ قول كۇرەسىنەن الەم چەمپيونى اتانعان جەرلەستەرى سانجار زارۋبەك، ەرداۋلەت مۇحامبەتوۆ جانە نۇرداۋلەت ايدارحانعا سۋ جاڭا اۆتوكولىكتەردىڭ كىلتىن تابىس ەتتى.
اكىم سپورتشىلاردىڭ جەڭىسىن «ەل نامىسىن اسقاقتاتقان ۇلكەن جەتىستىك» دەپ باعالادى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ 9 ايىندا تۇركىستان سپورتشىلارى 79 الەمدىك، 109 ازيالىق، جانە 1060 ۇلتتىق مەدال جەڭىپ العان.
فۋتبولشىلارعا دا قۇرمەت
تەك بوكسشىلار ەمەس، سوڭعى ۋاقىتتا فۋتبولشىلارعا دا قوماقتى سىيلىقتار بەرىلۋدە. چەمپيوندار ليگاسىنا شىققان «قايراتتىڭ» باس باپكەرى رافاەل ۋرازباحتين Hyundai Palisade كولىگىنە يە بولدى. ال كلۋبتىڭ ەۋروكۋبوكتىق دودادا ونەر كورسەتۋىنە تىكەلەي سەبەپشى بولعان جاس قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆ الدىمەن Apple MacBook سىيعا بەرىلسە، الەۋمەتتىك جەلىدەگى كوپتەگەن پىكىردەن Zigi Zagi كومپانياسى وعان زاماناۋي اۆتوكولىك تابىستادى.
الماتىلىق ۇجىمنىڭ تاعى ءبىر قاقپاشىسى 18 جاستاعى شەرحان قالمىرزا «رەال مادريدكە» قارسى ماتچتان كەيىن Exeed ماركالى جاڭا كولىك يەگەرى اتاندى. بۇل سىيلىقتى كاسىپكەر ۇلىقبەك ءشارىپوۆ ءوز اتىنان تارتۋ ەتتى.
جەڭىستى باعالاۋ - سپورتقا ينۆەستيتسيا
قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى سپورتتاعى جەتىستىك تەك ماقتانىش ەمەس، ناقتى ماتەريالدىق ىنتالاندىرۋدىڭ كورسەتكىشى بولىپ وتىر. بۇل ءۇردىس - سپورتشىلاردىڭ ەڭبەگىنە دەگەن قۇرمەتتىڭ ايقىن بەلگىسى ءارى جاڭا بۋىنعا موتيۆاتسيا كوزى.
الەمدىك ارەنادا كوك تۋىمىزدى كوتەرىپ، ءانۇرانىمىزدى شىرقاتقان ءار چەمپيوننىڭ ارتىندا ۇلكەن ەڭبەك، قاجىرلى دايىندىق پەن ادال ماڭداي تەر تۇر. سوندىقتان ونىڭ باعالانۋى زاڭدىلىق.