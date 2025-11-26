كولىك الۋدىڭ جاڭا تەتىگى: اۆتوسالوندار ليزينگتىڭ شارتتارىن جاريالايدى
استانا. KAZINFORM - اۆتوكولىكتى ليزينگكە الۋ باعدارلاماسى اياسىندا قانداي تالاپتار ەسكەرىلگەن؟ بۇل سۇراققا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ايدار ابىلدابەكوۆ جاۋاپ بەردى.
- ىشكى ساۋدا بويىنشا ءتيىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. جاڭا كولىكتى جەكە ادامداردىڭ پايدالانۋىنا بەرۋ ءۇشىن اۆتوليزينگ تەتىگى قامتىلعان. بۇل تۇرعىدا اۆتوكولىكتى كەيىننەن ساتىپ الۋ نەمەسە كەرى قايتارۋ قۇقىعى بار. وسى پروتسەدۋرا ازاماتتىق زاڭناماعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى. جالپى، كوممەرتسيالىق شارتتى، پايىزدىق مولشەرلەمەنى جەكە تارتىپتە ليزينگ بەرۋشىلەر ايقىندايدى. ءار اۆتوسالون ليزينگ بويىنشا ءوز تالابىن قويادى. اتاپ ايتقاندا، اۆتوكولىكتى جەڭىلدەتىلگەن نەسيە شارتتارىمەن بەرۋ قۇزىرەتى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە قاتىستى بولعاندىقتان، ىشكى رەگلامەنتتى وسى ۆەدومستۆو پىسىقتايدى، - دەدى ا. ابىلدابەكوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وسى ورايدا ول بۇل جاڭا تەتىك ارقىلى حالىققا اۆتوكولىكتى ليزينگكە الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سونىمەن قاتار، قازاقستاندا شىعارىلعان كولىكتەردىڭ ساتىلىمىنا جاعداي جاسالادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 1-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندا جەكە تۇلعالارعا ارنالعان جاڭا اۆتوليزينگ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلماق.
قازىر ەلىمىزدە ليزينگ تەك زاڭدى تۇلعالارعا، ياعني اۆتوپاركى بار كومپانيالارعا عانا بەرىلەدى.
ليزينگ - ۇزاق مەرزىمگە اۆتوكولىكتى، جابدىقتى نەمەسە تەحنيكانى جالعا بەرۋ ءتۇرى. ليزينگ كومپانياسى بەلگىلى ءبىر مۇلىكتى ساتىپ الىپ، ونى ادامدارعا ءوزارا كەلىسكەن مەرزىمگە پايدالانۋعا بەرەدى. جالعا الۋشى سول مۇلىكتى اي سايىن نەمەسە كەلىسىم بويىنشا تولەمدەر جاساپ پايدالانا الادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ