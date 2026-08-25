كولىك اپاتقا تۇسكەنىن قالاي بىلۋگە بولادى: ساتىپ الاردا تەكسەرەتىن جەتى بەلگى
استانا. KAZINFORM - سىرتى جىلتىراپ تۇرعان كولىك شىن مانىندە بۇرىن اپاتقا ۇشىراپ، جوندەۋدەن وتكەن بولۋى مۇمكىن. ءبىراق ساتۋشى مۇنى ءاردايىم ايتا بەرمەيدى، سەبەبى كولىكتىڭ باعاسىن جوعارى قويىپ، ءتيىمدى ساتقىسى كەلەدى.
كولىك ساتىپ الماس بۇرىن ونىڭ اپات تاريحىن قالاي تەكسەرۋگە بولادى؟
قازاقستاندا اۆتوكولىكتىڭ تاريحىن تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بىرنەشە رەسمي سەرۆيس بار. الايدا ولاردىڭ ءارقايسىسى كولىك تۋرالى ءارتۇرلى اقپارات بەرەدى. ەڭ ماڭىزدىسى - ءبىر عانا تەكسەرىسكە سۇيەنبەي، بىرنەشە دەرەككوزدى سالىستىرۋ.
الدىمەن eGov-تا كولىك تاريحىن تەكسەرىڭىز
قازاقستاننىڭ eGov.kz پورتالىندا «كولىك تاريحى» سەرۆيسى بار. ول ارقىلى اۆتوكولىكتىڭ قازاقستان اۋماعىندا العاش تىركەلگەن كۇنىن، شىعارىلعان جىلىن، ماركاسىن، قوزعالتقىش كولەمىن، ءتۇسىن، الدىڭعى يەلەرىنىڭ جالپى سانىن، سونداي-اق كولىككە كەپىل نەمەسە باسقا دا اۋىرتپالىق قويىلعانىن كورۋگە بولادى. بۇل ءۇشىن ساتۋشىدان كولىكتىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرى مەن كولىك قۇرالىن تىركەۋ تۋرالى كۋالىگىنىڭ ءنومىرىن سۇراۋ قاجەت.
بۇل اقپاراتتىڭ ءوزى كولىكتىڭ اپاتقا تۇسكەنىن تىكەلەي كورسەتپەيدى. ءبىراق، مىسالى، ساتۋشى «كولىك قازاقستاندا بۇرىن ءبىر عانا ادامنىڭ يەلىگىندە بولدى» دەسە، مەملەكەتتىك بازادا بىرنەشە قايتا تىركەۋ بولعانى انىقتالسا، قوسىمشا سۇراق قويۋعا سەبەپ بار.
ادام زارداپ شەككەن ج ك و- عا قاتىسقان-قاتىسپاعانىن Qamqor ارقىلى قاراڭىز
قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتىنىڭ Qamqor پورتالىندا ارنايى سەرۆيس بار. ول كولىكتىڭ ادام ولىمىنە نەمەسە جاراقاتتانۋىنا اكەلگەن جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىسى تۋرالى اقپاراتتى تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سەرۆيستە كولىكتىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن نەمەسە كۋزوۆ/VIN ءنومىرىن ەنگىزۋگە بولادى.
بۇل - كولىك ساتىپ الماس بۇرىن مىندەتتى تۇردە قاراپ شىعاتىن رەسمي دەرەككوزدەردىڭ ءبىرى.
ءبىراق بۇل سەرۆيس بارلىق سوقتىعىسۋدى كورسەتەتىن تولىق «اپات تاريحى» ەمەس. مەملەكەتتىك نۇسقاۋلىقتا ادامدار قازا بولعان نەمەسە جاراقات العان ج ك و تۋرالى اقپارات تەكسەرىلەتىنى كورسەتىلگەن. دەمەك، جەڭىل سوقتىعىس، شاعىن زاقىم نەمەسە باسقا تارتىپپەن راسىمدەلگەن ساقتاندىرۋ جاعدايى بازادا شىقپاۋى مۇمكىن. سوندىقتان «بازا بويىنشا اپات جوق» دەگەندى «كولىك ەشقاشان سوعىلماعان» دەپ قابىلداۋعا بولمايدى.
VIN ءنومىرىن قۇجاتپەن جانە كولىكتىڭ وزىمەن سالىستىرىڭىز
VIN - كولىكتى سايكەستەندىرەتىن بىرەگەي ءنومىر. سوندىقتان ونى تەك ينتەرنەتتەگى سۋرەتتەن ەمەس، ماشينانىڭ وزىنەن تەكسەرگەن ءجون.
كۋزوۆتاعى VIN ءنومىرى تەحنيكالىق پاسپورتتاعى دەرەكپەن سايكەس بولۋى كەرەك. eGov-تىڭ اۆتوكولىك ساتىپ الۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىعىندا كولىكتىڭ بارلىق قۇجاتىنداعى مالىمەتتەردى، سونىڭ ىشىندە تەحنيكالىق پاسپورتتاعى، مەملەكەتتىك نومىردەگى جانە يمپورتتالعان كولىك بولسا كەدەندىك دەكلاراتسياداعى اقپاراتتىڭ سايكەستىگىن تەكسەرۋ ۇسىنىلادى.
VIN نەمەسە كۋزوۆ ءنومىرىنىڭ اينالاسىنداعى بوياۋ، مەتالداعى ىزدەر، قيسايۋ نەمەسە ستاندارتتان تىس بەكىتكىشتەر بايقالسا، ونى مامانعا كورسەتكەن دۇرىس.
كولىك سىرتىنىڭ بويالعانىن كوزبەن انىقتاۋعا تىرىسىڭىز
اپاتتان كەيىن كولىكتىڭ ەڭ جيى جوندەلەتىن بولىكتەرىنىڭ ءبىرى - كۋزوۆ. سوندىقتان ماشينانى كۇندىزگى جارىقتا قاراپ، ءار پانەلدىڭ ءتۇسىن ءبىر-بىرىمەن سالىستىرعان ءجون.
مىنا بەلگىلەر كۇمان تۋدىرۋى مۇمكىن:
ءبىر بولشەكتىڭ ءتۇسى كورشى پانەلدەردەن ءسال وزگەشە بولۋى؛
ەسىك، كاپوت نەمەسە قاناتتىڭ ساڭىلاۋلارىنىڭ بىركەلكى بولماۋى؛
رەزەڭكە تىعىزداعىشتاردىڭ استىندا بوياۋ ىزدەرىنىڭ بولۋى؛
بولتتاردىڭ باسىندا قۇرال تيگەن ىزدەردىڭ بايقالۋى؛
كۋزوۆتىڭ كەي جەرىندە لاكتىڭ قۇرىلىمى نەمەسە جىلتىرلىعى وزگەشە بولۋى.
مۇنداي بەلگىلەردىڭ ءوزى كولىكتىڭ مىندەتتى تۇردە اپاتقا تۇسكەنىن دالەلدەمەيدى. اۆتوموبيل كەيدە ۇساق سىزاتتان، تۇراقتاعى زاقىمنان نەمەسە كورروزيادان كەيىن دە بويالۋى مۇمكىن. سوندىقتان كۇماندى بەلگىلەردى كاسىبي دياگنوستيكامەن راستاعان ءجون.
قازاقستاننىڭ تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ورگاندارى دا كولىك الاردا كۋزوۆتاعى سىزات، سىنىق جانە بوياۋ ىزدەرىنە نازار اۋدارىپ، ماشينانىڭ تاريحىن تەكسەرۋدى ۇسىنادى.
قاۋىپسىزدىك جاستىقتارىن دا تەكسەرىڭىز
قاتتى سوقتىعىس بولعان اۆتوموبيلدە قاۋىپسىزدىك جاستىقتارى ىسكە قوسىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان دياگنوستيكا كەزىندە airbag جۇيەسىنىڭ جاعدايىن تەكسەرۋ ماڭىزدى.
كولىك سالونىنداعى قاۋىپسىزدىك جاستىعى ورناتىلعان جەرلەردەگى تىگىستەر مەن قاپتامالاردا كۇماندى ىزدەر، قايتا قالپىنا كەلتىرۋ بەلگىلەرى بايقالسا، ارنايى كومپيۋتەرلىك دياگنوستيكا جاساعان ءجون.
بۇل تەك كوزبەن تەكسەرەتىن جۇمىس ەمەس. سوندىقتان ساتىپ الار الدىندا تاۋەلسىز س ت و- عا بارعان دۇرىس.
تەحنيكالىق بايقاۋ مەن باسقا دەرەكتەردى دە سالىستىرىڭىز
مەملەكەتتىك سەرۆيستەر ارقىلى كولىكتىڭ تەحنيكالىق بايقاۋدان وتكەنىن، ايىپپۇلدارىن جانە كەيبىر باسقا مالىمەتتەرىن تەكسەرۋگە بولادى. eGov پايدالانىلعان اۆتوموبيلدى ساتىپ الاردا ونىڭ تاريحىن كەشەندى تۇردە تەكسەرۋدى ۇسىنادى.
ال يمپورتتالعان كولىك بولسا، ونىڭ قازاقستاندا كەدەندىك راسىمدەۋدەن وتكەنىن VIN ارقىلى ارنايى مەملەكەتتىك پورتالدان تەكسەرۋگە بولادى. بۇل سەرۆيس اپات تاريحىن ەمەس، كولىكتىڭ كەدەندىك راسىمدەلۋ فاكتىسىن انىقتاۋعا كومەكتەسەدى.
ەڭ سەنىمدى جول - تاۋەلسىز دياگنوستيكا
ينتەرنەتتەگى تەكسەرۋ كولىكتىڭ تاريحى تۋرالى ماڭىزدى اقپارات بەرەدى، ءبىراق جاسىرىن جوندەۋدىڭ ءبارىن انىقتاي المايدى. سوندىقتان ساتىپ الۋ الدىندا اۆتوموبيلدى ساتۋشى ۇسىنعان ەمەس، ءوزىڭىز تاڭداعان تاۋەلسىز س ت و- عا اپارعان دۇرىس.
مامان كۋزوۆتى، ءجۇرىس بولىگىن، قوزعالتقىشتى، ەلەكتروندى جۇيەلەردى جانە قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن تەكسەرە الادى. قاجەت بولسا كۋزوۆ ەلەمەنتتەرىنىڭ بوياۋ قالىڭدىعى ارنايى ولشەۋىشپەن سالىستىرىلادى. وسى ارقىلى قايتا بويالعان نەمەسە شپاكليەۆكا قولدانىلعان بولشەكتەردى انىقتاۋ ىقتيمالدىعى جوعارىلايدى.
el.kz