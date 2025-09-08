08:51, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەكولوگيا مينيسترلىگى قوستاناي وبلىسىنداعى كيىك قالدىقتارى تۋرالى اقپاراتقا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى 6-قىركۇيەكتە قوستاناي وبلىسىنىڭ جانگەلدى اۋدانىندا قالدىرىلعان كيىك قالدىقتارى تۋرالى تاراعان اقپاراتقا بايلانىستى تۇسىنىك بەردى.
- اتالعان فاكتىنى تەكسەرۋ ماقساتىندا اكىمدىك پەن ۆەتەريناريا قىزمەتكەرلەرىنەن قۇرالعان جۇمىس توبى جەدەل تۇردە وقيعا ورنىنا جىبەرىلدى، ۇشا قالدىقتارى انىقتالعان جوق. اۋماقتى تەكسەرۋدىڭ كوميسسيالىق اكتىسى جاسالدى. ىشكى بولىكتەردى ودان ءارى كادەگە جاراتۋسىز كەسۋ ورنىندا قالدىرۋ تۋرالى اقپارات شىندىققا جاناسپايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس جالعان اقپارات تاراتقانى جانە ونى تاراتۋعا جاردەمدەسكەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە دەيىن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكە سالدى.