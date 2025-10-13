ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:25, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    كولسايدا سۋعا تۇسكەن دۋروۆقا قانداي شارا قولدانىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي ميليۋك كولساي كولىنە سۋعا تۇسكەن پاۆەل دۋروۆقا قانداي شارا قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.

    Павел Дуровтың Көлсайға шомылуына жол берген қызметкерлер жазаланады
    Фото: скриншот

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاعى سۋ ايدىنىنا شومىلعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىنە كىرەدى.

    - ءبىز راسىمدەگەن جوقپىز. تەك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا شىققان ماتەريالداردى جيناپ، ماسەلەنى قاراستىرۋ ءۇشىن ەكولوگيا مينيسترلىگىنە بەردىك، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.

    وسى ورايدا ب ا ق وكىلدەرى ودان پاۆەل دۋروۆقا قانشا مولشەردە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن ەكەنىن سۇرادى.

    - قالاي جىكتەلەتىندىگىنە بايلانىستى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن. وكىلەتتى ورگاندارمەن سويلەسۋ قاجەت. ەڭ تومەنگى شارا ەسكەرتۋ جانە قاتەلەسپەسەم، 10 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، telegram مەسسەندجەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆ الماتى وبلىسىنداعى كولساي سۋىنا شومىلىپ جاتقان بەينەجازباسىن جاريالاعان ەدى.

