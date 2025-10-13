كولسايدا سۋعا تۇسكەن دۋروۆقا قانداي شارا قولدانىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي ميليۋك كولساي كولىنە سۋعا تۇسكەن پاۆەل دۋروۆقا قانداي شارا قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاعى سۋ ايدىنىنا شومىلعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىنە كىرەدى.
- ءبىز راسىمدەگەن جوقپىز. تەك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا شىققان ماتەريالداردى جيناپ، ماسەلەنى قاراستىرۋ ءۇشىن ەكولوگيا مينيسترلىگىنە بەردىك، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
وسى ورايدا ب ا ق وكىلدەرى ودان پاۆەل دۋروۆقا قانشا مولشەردە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن ەكەنىن سۇرادى.
- قالاي جىكتەلەتىندىگىنە بايلانىستى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن. وكىلەتتى ورگاندارمەن سويلەسۋ قاجەت. ەڭ تومەنگى شارا ەسكەرتۋ جانە قاتەلەسپەسەم، 10 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، telegram مەسسەندجەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆ الماتى وبلىسىنداعى كولساي سۋىنا شومىلىپ جاتقان بەينەجازباسىن جاريالاعان ەدى.