كولسايدا جىلان شاققان قىز اۋرۋحاناعا ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسىندا جىلان شاققان 16 جاستاعى قىز اۋرۋحانادا ەم الىپ جاتىر. دارىگەرلەر ونىڭ جاعدايى تۇراقتى ەكەنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى «كتك» تەلەارناسى.
جاس ءوسپىرىم دەمالىس كۇندەرى كولساي كولدەرىنە ساياحاتتاپ بارعاندا قولىن جىلان شاعىپ العان. ماڭايداعى قۇتقارۋشىلار وعان العاشقى كومەك كورسەتىپ، كەيىن اۋرۋحاناعا جەتكىزگەن.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قازىر قىزدىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق. توتەنشە جاعدايلار قىزمەتكەرلەرى تابيعات اياسىندا تىيىم سالىنعان جەرگە شىقپاۋعا ءارى دەمالاتىن ورىندى مۇقيات تەكسەرۋگە كەڭەس بەردى.
«قۇتقارۋشىلار زارداپ شەككەن جاس وسپىرىمگە امبەباپ قۇتقارۋ بەكەتىندە جەدەل العاشقى كومەك كورسەتتى. ودان كەيىن قىزمەتتىك كولىكپەن مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزدى. توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى جىلى مەزگىلدە جىلاندار بەلسەندى بولاتىنىن ەسكەرتەدى. تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە ساق بولىڭىزدار»، - دەدى الماتى وبلىسى ت ج د اعا ينجەنەرى اقتوتى داۋكەنوۆا.