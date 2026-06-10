كولسايدا ايۋ قونجىعىمەن بىرگە كامەراعا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - «كولساي كولدەرى» ۇلتتىق پاركىندە ايۋ مەن قونجىعىنىڭ تابيعي ورتاداعى كورىنىسى كامەراعا جازىلىپ الىندى.
سيرەك كەزدەسەتىن ءسات جانۋارلار دۇنيەسىنە باي قورىق اۋماعىنداعى جىمبى سايىندا تىركەلگەن.
«كولساي كولدەرى» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ كۇرمەتى ورمانشىلىعى اۋماعىنداعى جىمبى سايىنداعى قورىمنان ورمانشى كومەكشىسى ايۋ مەن ونىڭ قونجىعىن بايقاپ، ەرەكشە ءساتتى بەينەتاسپاعا ءتۇسىرىپ الدى.
- تابيعاتتىڭ تاماشا كورىنىسى ۇلتتىق پارك اۋماعىنداعى جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ بايلىعىن تاعى ءبىر مارتە ايعاقتاي ءتۇستى، - دەپ حابارلادى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءۇستىرت مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن جىرتقىش اڭ - قاراقۇلاقتى سۋرەتكە ءتۇسىرىپ العان ەدى.