كولساي كولىندە جاڭا امبەباپ قۇتقارۋ پۋنكتى اشىلدى
استانا. kazinform - الماتى وبلىسىنداعى تومەنگى كولساي كولىندە جاڭا امبەباپ قۇتقارۋ پۋنكتىنىڭ اشىلدى. بۇل تۋرالى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
نىسان تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جانە تاۋلى ايماقتاعى توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ ازىرلىگىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا سالىندى.
قۇتقارۋ پۋنكتىن ورنالاستىرۋ تۋرالى شەشىم ءوڭىردىڭ تابيعي ەرەكشەلىكتەرى ەسكەرىلە وتىرىپ قابىلداندى. بۇعان دەيىن تومەنگى كولساي كولىندە 1984 -جىلى سەل تاسقىندارىنان كەيىن اشىلعان گيدروبەكەت جۇمىس ىستەگەن. ۋاقىت وتە كەلە عيمارات پايدالانۋ تالاپتارى مەن قىزمەت وتكەرۋ جاعدايلارىنىڭ زاماناۋي تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن بولدى.
- اشىلۋ بارىسىندا شەلەك وزەنى الابى وڭىردەگى سەل قاۋپى جوعارى ۋچاسكەلەردىڭ ءبىرى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. بيىك تاۋلى ايماقتا مۇزدىقتار، مۇزداق جانە بوگەتتىك كولدەر ورنالاسقان. جەرگىلىكتى جەردىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، جاڭا امبەباپ قۇتقارۋ پۋنكتى بايلانىس قۇرالدارىمەن، مونيتورينگ جۇرگىزۋ جابدىقتارىمەن، تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك اتقارۋعا ارنالعان ءۇي-جايلارمەن جانە جەدەل ارەكەت ەتۋ تەحنيكاسىمەن جابدىقتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
نىساندا قۇتقارۋشىلار مەن ق ر ت ج م «قازسەلدەنقورعاۋ» مم قىزمەتكەرلەرى قىزمەت اتقاراتىن بولادى. پۋنكت «كولساي كولدەرى» ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىنداعى جاعدايدى تۇراقتى باقىلاۋدى جانە تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى كەگەن تۇرسىنبايەۆ كەلەر جىلى ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندەگى وزەندەر مەن كولدەردە 5 قۇتقارۋ ستانتسياسى سالىناتىنى تۋرالى ايتتى.