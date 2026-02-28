ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    كولساي كولدەرىندە 31-مامىرعا دەيىن بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىندى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ورنالاسقان ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا 3 اي بالىق اۋلاۋعا بولمايدى.

    Коллаж: Kazinform

    «كولساي كولدەرى» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تىيىم قازاق بالىق شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى 2025-جىلى جاساعان بيولوگيالىق نەگىزدەمەگە سايكەس كۇشىنە ەنەتىنىن حابارلادى.

    - 2026-جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنان 31-مامىرىنا دەيىن ورتاڭعى كولساي، تومەنگى كولساي، قايىڭدى كولدەرىندە جانە پارك اۋماعىنداعى بارلىق وزەن سۋلارىندا اۋەسقويلىق جانە سپورتتىق ماقساتتا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بالقاشتا 100 كەلىدەن استام زاڭسىز بالىق اۋلاعان ءتورت ادام ۇستالدى. ولارعا ق ر ق ك- ءنىڭ 335-بابىنىڭ بەلگىلەرى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

    ال الماتىدا زاڭسىز اۋلانعان 700 كەلى بالىق انىقتالدى. الدىن الا باعالاۋ بويىنشا بالىق رەسۋرستارىنا 5946348 تەڭگە زالال كەلتىرىلگەن.

