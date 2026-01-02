كولۋمبيالىق اسكەريلەر 4 توننا كوكاين تيەلگەن كەمەنى ۇستادى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيا ماڭىنداعى تەڭىزدە ۇلكەن كولەمدە كوكاين تيەلگەن كەمە ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Report.
بۇل تۋرالى كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترو الەۋمەتتىك جەلىدە حابارلادى.
- ولار وسى جەردەن 10 ميلليون دوزا كوكايندى تۇتىنۋشى ەلدەرگە قايتا باعىتتاۋعا تىرىستى، - دەپ جازدى ول.
پەترونىڭ ايتۋىنشا، كارتاحەنا ماڭىنداعى تەڭىز جانە اۋە كۇشتەرىنىڭ وپەراتسياسى ناتيجەسىندە 4 توننا كوكاين تاركىلەنگەن.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ- نىڭ ەسىرتكى جانە قىلمىس جونىندەگى باسقارماسىنىڭ (UNODC) مالىمەتىنشە، كولۋمبيا الەمدەگى ەڭ ءىرى كوكاين ءوندىرۋشى ەل. مۇندا 2023-جىلى ەسىرتكىنىڭ نەگىزگى قوسپاسى كوكا جاپىراقتارىن ءوسىرۋ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن.
ەسكە سالايىق، دونالد ترامپ بىلتىر قازان ايىندا كولۋمبياعا قارجىلاي كومەكتىڭ توقتاعانىن حابارلادى.
ال قاراشا ايىندا كولۋمبيا ا ق ش- پەن ىنتىماقتاستىعىن توقتاتتى. كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترو ءوز ەلىنىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە ا ق ش- پەن بارلاۋ دەرەكتەرىمەن الماسۋدى توقتاتۋعا بۇيرىق بەردى.