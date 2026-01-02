ق ز
    15:16, 02 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    كولۋمبيالىق اسكەريلەر 4 توننا كوكاين تيەلگەن كەمەنى ۇستادى

    استانا. KAZINFORM - كولۋمبيا ماڭىنداعى تەڭىزدە ۇلكەن كولەمدە كوكاين تيەلگەن كەمە ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Report.

    ا
    Фото: Report

    بۇل تۋرالى كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترو الەۋمەتتىك جەلىدە حابارلادى.

    - ولار وسى جەردەن 10 ميلليون دوزا كوكايندى تۇتىنۋشى ەلدەرگە قايتا باعىتتاۋعا تىرىستى، - دەپ جازدى ول.

    پەترونىڭ ايتۋىنشا، كارتاحەنا ماڭىنداعى تەڭىز جانە اۋە كۇشتەرىنىڭ وپەراتسياسى ناتيجەسىندە 4 توننا كوكاين تاركىلەنگەن.

    ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ- نىڭ ەسىرتكى جانە قىلمىس جونىندەگى باسقارماسىنىڭ (UNODC) مالىمەتىنشە، كولۋمبيا الەمدەگى ەڭ ءىرى كوكاين ءوندىرۋشى ەل. مۇندا 2023-جىلى ەسىرتكىنىڭ نەگىزگى قوسپاسى كوكا جاپىراقتارىن ءوسىرۋ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن.

    ەسكە سالايىق، دونالد ترامپ بىلتىر قازان ايىندا كولۋمبياعا قارجىلاي كومەكتىڭ توقتاعانىن حابارلادى.

    ال قاراشا ايىندا كولۋمبيا ا ق ش- پەن ىنتىماقتاستىعىن توقتاتتى. كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترو ءوز ەلىنىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە ا ق ش- پەن بارلاۋ دەرەكتەرىمەن الماسۋدى توقتاتۋعا بۇيرىق بەردى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
