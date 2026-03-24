كولۋمبياداعى ۇشاق اپاتىنان قازا بولعاندار سانى 66 عا جەتتى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى پۋتۋمايو دەپارتامەنتىندە اسكەري-ترانسپورتتىق Hercules C-130 ۇشاعىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 66 عا جەتتى، تاعى 57 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
پۋتۋمايو دەپارتامەنتىندە بولعان اپاتتان 66 ادام قازا تاپقانى تۋرالى دەرەكتى تاسس اسكەري دەرەككوزدەرگە سۇيەنە وتىرىپ كەلتىرەدى.
بۇعان دەيىن 34 ادامنىڭ قازا تاپقانى حابارلانعان ەدى. قۇتقارۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاق بورتىندا بارلىعى 128 ادام بولعان. ولاردىڭ 57 سى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن، ءبىر جولاۋشى زارداپ شەكپەگەن. تاعى ءتورت ادامنىڭ ءمايىتى ازىرگە تابىلعان جوق.
كولۋمبيا اسكەري- اۋە كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى، گەنەرال كارلوس سيلۆا رۋەدا تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا اپات ورنىنا قوسىمشا مەديتسينالىق تىكۇشاق پەن قۇتقارۋشىلار توبى جىبەرىلگەنىن مالىمدەدى. سونداي-اق وقيعا ورنىنا ۇشاقتىڭ قۇلاۋ سەبەپتەرىن انىقتايتىن تەرگەۋ توبى اتتانعان.
Hercules C-130 ۇشاعى كولۋمبيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى پۋەرتو- لەگيسامو مۋنيتسيپاليتەتىندە ۇشىپ شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي اپاتقا ۇشىراعان. Caracol تەلەارناسى كورسەتكەن بەينەجازبالاردا ۇشاقتىڭ بيىكتىككە تولىق كوتەرىلمەي جاتىپ قۇلاي باستاعانى بايقالادى.
وسىعان دەيىن كولۋمبيادا 100-دەن استام اسكەري قىزمەتشى مىنگەن ۇشاق اپاتقا ۇشىراعانى تۋرالى جازدىق.