كولۋمبيادا درون تىكۇشاقتى اتىپ ءتۇسىردى: 12 ادام قازا تاپتى، 5 ادام جاراقات الدى
بىشكەك. KAZINFORM - كولۋمبيادا پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتىنىڭ شابۋىلى سالدارىنان پوليتسيا تىكۇشاعى قۇلاپ، ىشىندە بولعان 17 قۇقىق قورعاۋشىنىڭ اراسىندا 12 ادام قازا تاۋىپ، 5 ادام جاراقات العان، دەپ حابارلايدى انادولى.
وقيعا انتيوكيا دەپارتامەنتىنىڭ امالفي مۋنيتسيپاليتەتىنىڭ اۋىلدىق ايماعىندا بولعان.
الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، اپات سالدارىنان 12 پوليتسەي قازا تاۋىپ، تاعى بەسەۋى جاراقات الدى. وقيعا ورنىندا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
انتيوكيا گۋبەرناتورى اندرەس حۋليان رەندوننىڭ ايتۋىنشا، قازا تاپقان تىكۇشاق كوكا ەگىستىكتەرىن قولمەن جويۋمەن اينالىسقان قىزمەتكەرلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ جۇرگەن. ونىڭ سوزىنشە، شابۋىل پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتىن قولدانۋ ارقىلى جاسالعان.
بيلىك بۇل شابۋىلعا بۇرىنعى «كولۋمبيانىڭ قارۋلى ريەۆوليۋتسيالىق كۇشتەرى» (FARC) ۇيىمىمەن بايلانىسى بار Estado Mayor Central (ە م س) توبىنىڭ 36-فرونتىن جاۋاپتى دەپ وتىر.
ايماقتاعى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋ جانە كىنالىلەردى ۇستاۋ وپەراتسياسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
