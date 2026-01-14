كولەڭكەلى ەكونوميكامەن كۇرەس: ەلدە دەرەكتەردى تالداۋدىڭ سيفرلىق پلاتفورماسى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن «كولەڭكەلى» ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەسى بويىنشا جيىن ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«كولەڭكە» دەڭگەيىن ازايتۋ بويىنشا جۇيەلى كۇرەس شەڭبەرىندە وتكەن جىلى جاڭا تاسىلدەر ەنگىزىلدى. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دامۋ جوسپارلارىنا ءتيىستى KPI بەكىتىلدى. كولەڭكەدە قالۋ قاۋپى زور ساۋدا، قۇرىلىس، كولىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى سەكىلدى سەكتورلاردا سالالىق جول كارتالارى ازىرلەنىپ، جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ اتاپ وتكەندەي، سالالىق جول كارتالارىن جۇزەگە اسىرۋ الدىن الۋ شارالارىنىڭ ءتيىمدى بولۋىنا مۇمكىندىك بەردى. اينالىمداردى زاڭداستىرۋ بويىنشا بەلگىلى ءبىر ناتيجەگە قول جەتكىزىلدى. مىسالى، ىشكى ساۋدادا كولەڭكەلى اينالىم دەڭگەيى %3,54 دان %2,97 عا دەيىن، ءبىلىم بەرۋدە %1,52 دان %1,1 عا دەيىن، اۋىل شارۋاشىلىعىندا %1,88 دان %1,73 عا دەيىن تومەندەدى. 2024-جىلدىڭ قورىتىندىسىنا قارايتىن بولساق، ج ءى ءو- دەگى كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ۇلەسى %16,71 عا قىسقاردى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا شىعارىلادى.
- سيفرلاندىرۋدىڭ قارقىندى دامۋى جانە سيفرلىق ارنالاردى پايدالانۋ ارقىلى جاڭا كولەڭكەلى سحەمالاردىڭ پايدا بولۋى شاشىراڭقى سالالىق جول كارتالارىنان كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ ءبىرىڭعاي كەشەندى جوسپارىن قالىپتاستىرۋعا كوشۋ تۋرالى شەشىمگە الىپ كەلدى. Smart Data Finance نەگىزىندە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىن بىرىكتىرەتىن جانە دەرەكتەردى تالداۋ مەن وڭدەۋدە جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن قولداناتىن سيفرلىق پلاتفورما قۇرىلادى. سيفرلىق پلاتفورما سالىق، كەدەن، ەڭبەك جانە سالالىق جۇيەلەردىڭ دەرەگىن سالىستىرۋعا، سۇر سحەمالاردى قولدانۋعا بەيىم اناعۇرلىم وسال بۋىنداردى انىقتاۋعا، سونداي-اق ولاردىڭ ەكونوميكا سەكتورلارى اراسىنداعى قوزعالىسىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ج ي قۇرالدارى كەشەندى جوسپاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ مەن نىسانالى كورسەتكىشكە قول جەتكىزۋ تيىمدىلىگىن باعالاۋدا قولدانىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەشەندى جوسپار مەن سيفرلىق پلاتفورما ۇكىمەتتىڭ كولەڭكەلى وپەراتسيالار ءورىسىن تارىلتۋ جونىندەگى دايەكتى جۇمىسىنىڭ كەلەسى كەزەڭى بولادى. كولەڭكەگە بەيىم سالالاردى سيفرلاندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. تاۋارلاردىڭ ۇلتتىق كاتالوگى، وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ءتىزىلىمى، تاۋارلاردى تاڭبالاۋ مەن قاداعالاۋ، سيفرلىق تەڭگە مەن سيفرلىق ق ق س ەنگىزىلىپ، ە ش ف بارلىق جەردە قولدانىلادى.
سۇر سحەمالاردىڭ قولدانىلۋىنا اناعۇرلىم وسال سالانىڭ ءبىرى - ساۋداداعى كولەڭكەلى اينالىمدى ازايتۋدىڭ قوسىمشا شارالارى قابىلدانادى. نارىقتاعى قىزمەتتى جاڭعىرتۋ مەن رەتكە كەلتىرۋ باعا بەلگىلەۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا ارنالعان كوتەرمە ساتىپ الۋ ستاندارتىن ەنگىزۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا ۆيتسە-پرەمەر مەملەكەتتىك ورگاندارعا قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ ءبىر اي ىشىندە ناقتى سيفرلىق شەشىمدەرمەن جانە ۇسىنىستارمەن كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
بۇدان بۇرىن سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ جۇبايى 2024-جىلى 88 ميلليون تەڭگەدەن استام تابىس تاپقانىن جازعانبىز.