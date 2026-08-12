كولۋمبيادا جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن 5 اۋەجاي جۇمىسىن قايتا باستادى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبياداعى بەس اۋەجاي قۋاتتى جەر سىلكىنىسىنە بايلانىستى ۋاقىتشا توقتاتىلعان جۇمىسىن قايتا جانداندىرىپ، كوممەرتسيالىق رەيستەرگە قىزمەت كورسەتە باستادى. بۇل تۋرالى كولۋمبيانىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسى مالىمدەدى، دەپ جازادى Report.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ارمەنيا، بۋەناۆەنتۋرا، كالي، كيبدو جانە مانيسالەس قالالارىنداعى اۋەجايلاردا كوممەرتسيالىق اۋە قاتىناسى قالپىنا كەلتىرىلدى. ال كارتاگو مەن پەرەيرا قالالارىنداعى اۋەجايلار ازىرگە تەك مەملەكەتتىك ورگاندار مەن قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ ارنايى رەيستەرىنە اشىق.
ەسكە سالايىق، 10-تامىزدا كولۋمبيانىڭ باتىسىندا ماگنيتۋداسى 7,4 بولاتىن جويقىن جەر سىلكىنىسى بولدى. ءدۇمپۋدىڭ وشاعى چوكو دەپارتامەنتىندە ورنالاسقان. ەلدە جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ۇلتتىق اپات رەجيمى جاريالاندى.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا تابيعي اپات سالدارىنان كەمىندە 234 ادام قازا تاپقان.
ايتا كەتەيىك، ءزىلزالادان كەيىن ەلدەگى فۋتبول چەمپيوناتى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.
سونداي-اق كەشە مەملەكەت باسشىسى كولۋمبيا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.