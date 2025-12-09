«كوكتوبە» تەلەمۇناراسىنا اپاراتىن قوسالقى جول سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «كوكتوبە» تەلەمۇناراسى قولدانىستاعى سەيسميكالىق توزىمدىلىك نورماتيۆتەرىنە سايكەس كەلەدى. بۇل جايىندا سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- «كوكتوبە» تەلەمۇناراسىنا اپاراتىن جولعا قاتىستى ايتار بولساق، 2024-جىلى الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى ۇزىندىعى 0,388 شاقىرىم بولاتىن ۋچاسكەگە ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. جول توسەمىنىڭ جاي-كۇيى قاناعاتتانارلىق دەپ باعالانعان. ۋچاسكە 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن مەردىگەر ۇيىم - «الماتى دورمەحانيزاتسيا» ج ش س- ءنىڭ كەپىلدىگىندە تۇر. تەلەمۇناراعا اپاراتىن قوسالقى (كىرمە) جولدىڭ قۇرىلىس ماسەلەسى الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى تاراپىنان 2026-جىلعا ارنالعان قۇرىلىس جۇمىستارىن جوسپارلاۋ اياسىندا قاراستىرىلاتىن بولادى. «كوكتوبە» تەلەمۇناراسى «قازتەلەراديو» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ (بۇدان ءارى - كاسىپورىن) بالانسىندا، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا كاسىپورىن تاراپىنان تەلەمۇنارانىڭ تىرەۋ كونسترۋكسيالارىنا جوسپارلى-الدىن الۋ جۇمىستارى مەن كەشەندى زەرتتەپ قاراۋ تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىلەدى.
- تاۋەلسىز تەحنيكالىق زەرتتەپ-قاراۋدىڭ، ونىڭ ىشىندە 2024-جىلى جۇرگىزىلگەننىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا تەلەمۇنارانىڭ قولدانىستاعى سەيسميكالىق توزىمدىلىك نورماتيۆتەرىنە سايكەس كەلەتىندىگى راستالدى. كونسترۋكتسيانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە، كونسترۋكتسيالىق ورنىقتىلىعىنا جانە وبەكتىنىڭ ودان ءارى پايدالانىلۋىنا قاتىستى قاۋىپ-قاتەرلەر انىقتالعان جوق. تىرەۋ كونسترۋكسيالارى تەحنيكالىق تۇرعىدان سەنىمدى جانە جۇمىسقا جارامدى كۇيدە دەپ تانىلدى. كاسىپورىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ وپەراتورى رەتىندە بۇكىل ەل اۋماعىندا ەفيرلىك تاراتۋ جۇيەلەرىنىڭ ىركىلىسسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتەدى، اسا ماڭىزدى اقپاراتتىق ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىنىڭ تەحنيكالىق سەنىمدىلىگىن قولداپ وتىرادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى «ۇلكەن شاعان» ستانسياسىنا اپاراتىن شاقىرىم كىرمە جولدىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن ايقىنداۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ وتەدى.
- ءتيىستى راسىمدەر اياقتالعاننان كەيىن قاجەتتى تەحنيكا تارتىپ، جولدى جوندەۋ مەن كۇتىپ ۇستاۋعا قارجى ءبولۋ ماسەلەسى قارالاتىن بولادى. سونىمەن قاتار جولدىڭ تەحنيكالىق جاعدايىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ، جەر ۋچاسكەلەرىن زاڭداستىرۋ جانە جولدى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ كوكسۋ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ بالانسىنا قابىلداۋ جوسپارلانۋدا. ورتاشا جوندەۋگە ارنالعان جوبالىق سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ 2026-جىلدىڭ IV توقسانىنا جوسپارلانعان، - دەدى ول.
