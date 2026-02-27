ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:28, 27 - اقپان 2026

    كوكتەمنىڭ العاشقى كۇندەرىندە كۇن رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - كۇنتىزبە بويىنشا كوكتەم جاقىنداعانىمەن، كەي وڭىرلەردە قىس ءالى قاھارىنا ءمىنىپ تۇر.

    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    اۋقىمدى انتيسيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە ىقپالىن ساقتاپ، جاۋىن-شاشىنسىز ايازدى اۋا رايىن ۇستاپ تۇر.

    تەك 2-ناۋرىزدان باستاپ ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنە سيكلون جىلجي باستايدى. سونىڭ اسەرىنەن قار جاۋىپ، بوران سوعادى، ال وڭتۇستىك ايماقتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى.

    جەل كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.

    ايتا كەتەلىك ەلوردادا كەشەدەن بەرى ايازدىڭ بەتى قايتپاي تۇر. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلگەن ەدى.

