16:28, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
كوكتەمنىڭ العاشقى كۇندەرىندە كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - كۇنتىزبە بويىنشا كوكتەم جاقىنداعانىمەن، كەي وڭىرلەردە قىس ءالى قاھارىنا ءمىنىپ تۇر.
اۋقىمدى انتيسيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە ىقپالىن ساقتاپ، جاۋىن-شاشىنسىز ايازدى اۋا رايىن ۇستاپ تۇر.
تەك 2-ناۋرىزدان باستاپ ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنە سيكلون جىلجي باستايدى. سونىڭ اسەرىنەن قار جاۋىپ، بوران سوعادى، ال وڭتۇستىك ايماقتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى.
جەل كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.
ايتا كەتەلىك ەلوردادا كەشەدەن بەرى ايازدىڭ بەتى قايتپاي تۇر. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلگەن ەدى.