    14:23, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كوكتەمنىڭ العاشقى كۇندەرى اۋا رايى قالاي قۇبىلادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 3-5 - ناۋرىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Freepik

    سينوپتيكتەر بولجامىنا سايكەس، سولتۇستىك-باتىس سيكلوننىڭ اسەرىنەن قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بوران، كوكتايعاق كۇتىلەدى.

    - 4 - ناۋرىز كۇنى ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە) بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى، تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ساعاتتاردا تۇمان، سونداي-اق اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ كوتەرىلۋى كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

