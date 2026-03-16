كوكتەمدە بەت تەرىسى نەگە بۇزىلادى؟ - ساراپشى كەڭەسى
كوكتەم كەلگەندە كوپ ادامنىڭ بەت تەرىسى قىزارىپ، قىشىپ، داق پەن بورتپە پايدا بولىپ جاتادى. پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساراپشىسى ەكاتەرينا سىگانكوۆانىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي رەاكسيالاردىڭ سەبەبى «كوكتەمگى اۆيتامينوز» دەگەن ميفتە ەمەس، جىلىنۋمەن بىرگە بەلسەنەتىن بىرنەشە فاكتوردىڭ اسەرىندە جاتىر، دەپ حابارلايدى .
- نەلىكتەن ءدال كوكتەمدە تەرى كۇشتى رەاكسيا بەرىپ، قىزارۋ نەمەسە بورتپەلەر پايدا بولادى؟
- كوكتەم تەرى ءۇشىن تاماشا ماۋسىم سياقتى كورىنەدى: جارىق كوپ، سۋىق از. ءبىراق ءدال وسى ۋاقىتتا كوپ ادام ءبىر جىل ىشىندە العاش رەت تەرىنىڭ بۇرىنعىدان سەزىمتال بولا باستاعانىن بايقايدى: كەيدە قىزارادى، كەيدە قىشيدى، داقتار پايدا بولادى نەمەسە قىستا بايقالماعان بورتپەلەر شىعادى.
كوكتەم - ۋلتراكۇلگىن ساۋلەنىڭ كۇرت كۇشەيەتىن كەزەڭى. سونىمەن قاتار ادامدار وسى ۋاقىتتا تەرى كۇتىمىن ءجيى وزگەرتە باستايدى: قىشقىلدارى بار قۇرالداردى قولدانادى، رەتينول قوسادى، تازالاۋدى كۇشەيتەدى، «تەرى جاڭارسىن» دەپ سكرابتار جاسايدى. ماسەلە كوكتەمگى كۇننىڭ زياندىلىعىندا ەمەس (ۋلتراكۇلگىن ساۋلە بۇل كەزدە بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى)، ماسەلە - ونىڭ قابىنۋ مەن داقتاردىڭ پايدا بولۋىنا تۇرتكى بولماۋى ءۇشىن تەرىنى دۇرىس قورعاۋدا.
- قانداي تەرى اۋرۋلارى كوكتەمگى كۇن ساۋلەسىنە ەرەكشە سەزىمتال؟
- ەڭ الدىمەن كوكتەم قان تامىرلارى مەن قابىنۋعا بايلانىستى تەرى اۋرۋلارىنا اسەر ەتەدى. سونىڭ ايقىن مىسالى - روزاتسەا. كۇن ساۋلەسى قان تامىرلارىنىڭ رەاكتيۆتىلىگىن كۇشەيتىپ، قابىنۋدى ارتتىرادى. سونىڭ سالدارىنان قىزارۋ كۇشەيەدى، بورتپەلەر تەزىرەك پايدا بولادى، كەيدە كۇيدىرۋ، شانشۋ جانە اۋىرسىنۋ سەزىمى قوسىلادى.
ۋلتراكۇلگىن ساۋلە تەرىنىڭ قورعانىش قاباتىن السىرەتىپ، قابىنۋدى كۇشەيتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار جىلى مەزگىلدە تەرلەۋ مەن ءتۇرلى تىتىركەندىرگىشتەر قىشىنۋدى ارتتىرادى. سوندىقتان كوكتەم مەن جازدا اتوپيالىق دەرماتيتتىڭ ءورشۋى ابدەن مۇمكىن.
