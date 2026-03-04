ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:40, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كوكتەم ايى باستالدى: الدا كۇن جىلىنا ما؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 5، 6، 7-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر، قار جاۋادى. 5-6-ناۋرىزدا ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان تۇسەدى، سولتۇستىك وڭىرلەردە بوران سوعادى.

    ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار