22:40, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
كوكتەم ايى باستالدى: الدا كۇن جىلىنا ما؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 5، 6، 7-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر، قار جاۋادى. 5-6-ناۋرىزدا ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان تۇسەدى، سولتۇستىك وڭىرلەردە بوران سوعادى.
ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.