كوكتايعاقتا قۇلاپ جاراقات العان ادام وتەماقىنى قالاي تالاپ ەتە الادى
استانا. قازاقپارات - قىس كەزىندە حالىق كوكتايعاقتان كەي كوشەلەردە اياق الىپ جۇرە الماي قالاتىنى جاسىرىن ەمەس. قۇلاپ، اياق-قولىن سىندىرىپ الىپ تا جاتادى. ال مۇنداي جاعدايعا تاپ بولعان ادامنىڭ وتەماقى تالاپ ەتۋگە قۇقىعى بار. ءبىراق تا مۇنى كوبىسى بىلە بەرمەيدى.
اۋماققا كىم جاۋاپتى ەكەنىن انىقتاپ الىڭىز
وتەماقى الۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەكتىگىن شىعىس قازاقستان وبلىسى ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنەن ءبىلىپ كوردىك.
- ەڭ اۋەلى وقيعا بولعان اۋماقتىڭ كىمنىڭ قاراۋىندا ەكەنىن انىقتاپ الۋ كەرەك. ياعني، ماسەلە ادامنىڭ ناقتى قاي جەردە جاراقات العانىنا بايلانىستى. ول اۋماقتى كىم كۇتىپ-ۇستايدى نەمەسە كىمنىڭ مەنشىگىندە دەگەندەي. ەگەر ادام قالا كوشەلەرىندە نەمەسە تروتۋاردا قۇلاپ جاراقات السا، جاۋاپكەرشىلىك سول اۋماققا قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمعا جۇكتەلەدى. وسكەمەن قالاسىندا جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىن كۇتىپ-ۇستاۋ «تازا وسكەمەن» كاسىپورنىنا جۇكتەلگەن، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپارتامەنت باسشىسى اسحات ساعيدولدين.
بۇل ۇيىم قاردى ۋاقتىلى تازالاۋعا، جولداردى كوكتايعاققا قارسى ماتەريالدارمەن سەبۋگە جانە تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىز قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى.
ال ەگەر جاراقات تۇرعىن ءۇي اۋلاسىندا الىنسا، جاۋاپكەرشىلىك سول اۋماققا قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمعا (پيك، مۇلىك يەلەرىنىڭ قاۋىمداستىعى جانە ت. ب. ) جۇكتەلەدى. ولار اۋلانى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىن، باسپالداقتار مەن كىرەبەرىستەردى كۇتىپ-ۇستاۋعا مىندەتتى.
ەگەر ادام دۇكەننىڭ، ساۋدا ورتالىعىنىڭ، ءدارىحانانىڭ نەمەسە وزگە دە كاسىپكەرلىك نىسانىنىڭ كىرەبەرىسىندە تايىپ قۇلاسا، جاۋاپكەرشىلىك عيماراتتىڭ مەنشىك يەسىنە نەمەسە جالعا الۋشىسىنا تيەسىلى.
كىنالىلەردى قالاي جاۋاپقا تارتۋعا بولادى؟
وتەماقى الۋ ءۇشىن جاراقات العانىڭىزدى جانە وقيعا ورنىن تىركەپ الۋ ماڭىزدى. سول جەرگە جەدەل جاردەم شاقىرىڭىز. دارىگەرلەر جاراقاتتىڭ ناقتى قاي جەردە الىنعانىن تىركەيدى.
قوسىمشا تۇردە وقيعا ورنىن سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، كۋاگەرلەر بولسا، ولاردىڭ بايلانىس دەرەكتەرىن جازىپ الىپ، دياگنوز بەن ەمدەلگەنىڭىزدى راستايتىن بارلىق مەديتسينالىق قۇجاتتاردى ساقتاپ الىڭىز.
- وتەماقى الۋ ءۇشىن جاراقات العان اۋماققا جاۋاپتى ۇيىمعا نەمەسە مەنشىك يەسىنە جازباشا ءوتىنىش بەرۋىڭىز كەرەك. وتىنىشتە وقيعانىڭ ءمان-جايى كورسەتىلىپ، جاراقاتتىڭ اۋماقتىڭ ءتيىستى دەڭگەيدە كۇتىپ- ۇستالماۋى سالدارىنان الىنعانىن دالەلدەيتىن قۇجاتتار قوسا تىركەلۋى ءتيىس. دالەل رەتىندە مەديتسينالىق انىقتامالار، فوتوسۋرەتتەر، دارىگەردىڭ قورىتىندىلارى ۇسىنىلادى، - دەيدى دەپارتامەنت باسشىسى.
ەگەر ۇيىم ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن مويىنداسا، ماسەلە سوتقا دەيىنگى تارتىپپەن شەشىلىپ، زارداپ شەككەن ادامعا كەلتىرىلگەن زيان ءۇشىن وتەماقى تولەنەدى.
ال ەگەر باس تارتسا، وندا سوتقا جۇگىنۋگە تۋرا كەلەدى. سوت تارتىبىمەن دەنساۋلىققا كەلتىرىلگەن زياندى جانە مورالدىق شىعىندى ءوندىرىپ الۋعا بولادى.