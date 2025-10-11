كوكتايعاققا بايلانىستى پاۆلودار- استانا اۆتوبانىندا جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنا العاشقى قار جاۋدى. قازىرگى ۋاقىتتا كوكتايعاققا بايلانىستى وڭىردەگى جولداردا ءجۇرۋ قيىنداپ تۇر.
تۇندە پاۆلودارعا العاشقى قار ءتۇستى. كەشكىلىك باستالعان جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا ۇلاسىپ، تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ ەلدى مەكەندەرىن اجەپتاۋىر قار باستى. كەي جەردە جول ءجۇرۋ قيىنداپ جاتىر.
الەۋمەتتىك جەلىدە «استانا- پاۆلودار» اۆتوبانىندا كولىكتەرگە شەكتەۋ قويىلعانى تۋرالى اقپارات تارادى. ەلوردادان شىققان جولاۋشىلار ەكىباستۇز قالاسى تۇسىنا جەتكەندە پوليتسيا جولدى جاۋىپ تاستاعان.
- بۇگىن تاڭەرتەڭنەن باستاپ استانا- پاۆلودار اۆتوبانىندا، اتاپ ايتقاندا پاۆلودار - قالقامان ۋچاسكەسىندە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى اۆتوكولىكتەردىڭ جۇرۋىنە شەكتەۋ قويىلدى. بەتوندى جول كوكتايعاق، كولىكتەردىڭ جۇرۋىنە اسا قاۋىپتى. قازىر كولىك قۇرالدارى پاۆلودار قالاسىنان شىعارىلماي جاتىر. شەكتەۋدىڭ ازىرشە قاشانعا دەيىن جالعاساتىنى بەلگىسىز، - دەپ حابارلادى 102 وپەراتورى.
ال «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ءوز تاراپتارىنان ەشبىر شەكتەۋدىڭ ەنگىزىلمەگەنىن، جول تازالاۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى.
پاۆلودار قالاسىنىڭ اكىمدىگى دە جول تازالىعىنا جاۋاپتى مەردىگەر كومپانيالاردىڭ تەحنيكالارى شاھار كوشەلەرىن قاردان تازارتىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
وبلىس ورتالىعىنىڭ تۇرعىندارى اۋا رايى قولايسىزدىعىنا بايلانىستى تاكسي باعاسىنىڭ ءوسىپ كەتكەنىنە دە نارازىلىقتارىن ءبىلدىرىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا قالا بويىنشا تاكسي قىزمەتىنىڭ ورتاشا باعاسى - 1500-2000 تەڭگە.
قالانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن تارتىپتە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
- العاشقى قاردىڭ تۇسۋىنە بايلانىستى قالا كوشەلەرىنە 300 دەن استام ارنايى تەحنيكا مەن 250 گە جۋىق كوممۋنالدىق قىزمەتكەرلەر جۇمىلدىرىلدى. نەگىزگى نازار ماڭىزدى ماگيسترالدىق كوشەلەردى، ايالداما پاۆيلوندارىن، تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىن تازالاۋعا اۋدارىلعان. بۇل - كولىك قوزعالىسى مەن تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جاسالىپ وتىر. قار قالا سىرتىنا شىعارىلادى، ال جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگى مەن تروتۋارلار كوكتايعاققا قارسى ماتەريالدارمەن وڭدەلۋ ۇستىندە، - دەپ حابارلادى پاۆلودار قالالىق اكىمدىگىنەن.
بۇعان دەيىن «وسكەمەن - راحمان قاينارى» اۆتوجولىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانى تۋرالى جازعانبىز.