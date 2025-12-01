كوكتايعاق، تۇمان: قىستىڭ العاشقى كۇنى اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 1-جەلتوقساندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇمان بولادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
1-2-جەلتوقساندا جامبىل وبلىسىندا تۇمان بولادى، 1-جەلتوقساندا كۇندىز تاۋلىك بويى، 2-جەلتوقساندا وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. تارازدا 1-2-جەلتوقساندا تۇمان بولادى.
كۇندىز پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق، وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان بولادى.
استانادا 1-جەلتوقساندا تۇمان تۇسەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا دا تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى.
