كوكتايعاق، تۇمان، جاياۋ بۇرقاسىن: 20-قاراشادا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 20-قاراشادا ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
قازگيدرومەت سينوپتيكتەرىنىڭ بولجامى بويىنشا، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.
تۇندە جانە كۇندىز سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. پەتروپاۆلدا 20 -قاراشادا كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇمان بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى 15-20 م/س قامتيدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. كوكشەتاۋدا 20-قاراشادا تۇمان تۇسەدى، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.
تۇندە جانە تانەرتەڭ اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س قامتيدى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇمان بولادى.
تۇندە جانە كۇندىز قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان ءتۇسۋ ىقتيمالدىلىعى جوعارى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇسىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. قوستانايدا 20 قاراشادا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى، سونداي- اق جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ بولجانادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-باتىستان وڭتۇستىك- شىعىسقا ويىسا جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س. ورالدا 20-قاراشادا تۇمان ءتۇسىپ، وڭتۇستىك-باتىستان وڭتۇستىك- شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ تۇندەگى ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
اباي وبلىسىندا سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك-باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
20-21-قاراشادا جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى. 20-قاراشادا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا ويىسا جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. تارازدا 20-21- قاراشادا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.
20-قاراشادا جەتىسۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س.
بيىل قىستا اۋا رايى ءجيى قۇبىلاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.