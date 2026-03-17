كوكتايعاق، تۇمان: 17-ناۋرىزعا اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 17-ناۋرىزدا ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنا سۇيەنسەك، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ الاكول كولدەرى اۋدانىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا شاڭدى داۋىل بولادى. شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. اتىراۋدا كۇندىز شاڭدى داۋىل بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س. شىمكەنتتە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. تۇركىستاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان، سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15 م/س. اقتوبەدە كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ ورتالىعىندا كۇشى 15-20 م/س، كۇندىز كۇشى 15-20 م/س. قىزىلوردادا جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇشى 15-20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان، شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15 م/س. قاراعاندىدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان بولادى. وسكەمەندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20، كۇندىز ەكپىنى 25 م/س. سەمەيدە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. قوستانايدا تۇمان بولادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى. پاۆلوداردا تۇمان تۇسەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. پەتروپاۆلدا تۇمان تۇسەدى.
استانادا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى. جولداردا كوكتايعاق بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جولداردا كوكتايعاق بولادى. كوكشەتاۋدا جولداردا كوكتايعاق بولادى.
جامبىل وبلىسىندا سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 23 م/س.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.