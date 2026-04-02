كوكتايعاق، قاتتى جەل، نايزاعاي: 3-ساۋىردە اۋا رايى كۇرت قۇبىلادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى 2026-جىلعى 3-ءساۋىر، جۇماعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىلدى جەل سوعادى.
ال رەسپۋبليكانىڭ قالعان بولىگىندە اۋقىمدى انتيتسيكلوننىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
سونىمەن قاتار، ەل اۋماعىندا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى، ال سولتۇستىك وڭىرلەردە كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن.
سينوپتيكتەردىڭ ەسكەرتۋىنشە، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، جامبىل وبلىسىنىڭ ورتالىق اۋداندارىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق الماتى وبلىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
بۇعان دەيىن ءساۋىر ايىنىڭ باسىندا ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز، جىلى كوكتەمگى اۋا رايى ساقتالاتىنىن جازدىق. ال باتىس وڭىرلەرگە وڭتۇستىك تسيكلون اسەر ەتىپ، تۇراقسىز اۋا رايىن قالىپتاستىرادى.