كوكتايعاق، اياز بولادى: سينوپتيكتەر اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
قازگيدرومەت سينوپتيكتەرىنىڭ بولجامى بويىنشا، 19-قازان كۇنى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى: جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق جانە اياز بولادى.
استانادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -1…+1°c، كۇندىز +7…+9°c بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 12 مەترگە دەيىن جەتەدى.
اتىراۋ وبلىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى، وڭىردە ءورت قاۋپى جوعارى. اقمولا وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى، جەلدىڭ جىلدامدىعى 20 م/س دەيىن جەتەدى.
جەتىسۋ، پاۆلودار جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا دا جەل تۇرادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا تۇندە 1- 6°c دەيىن اياز بولادى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جەل 18 م/س، ءورت قاۋپى جوعارى. قاراعاندى جانە جامبىل وبلىستارىندا تۇنگى ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.
سينوپتيكتەر تۇرعىندارعا اۋا رايى بولجامىن مۇقيات قاداعالاپ، كولىك قوزعالىسى كەزىندە ساق بولۋعا كەڭەس بەرەدى.
جەل مەن كوكتايعاق كەزىندە ۇزاق جولعا شىقپاۋ، ال اۋىلدىق جەرلەردە ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن ساقتاۋ ماڭىزدى ەكەنى ەسكەرتىلدى.
ايتا كەتەيىك، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا العاشقى قار جاۋىپ، قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.