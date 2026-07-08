كوكشەنىڭ كوركەم كەلبەتىن ساقتاعان ۇلتتىق پارك
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە ورنالاسقان كوكشەتاۋ ۇلتتىق پاركى زەرەندى، شالقار، يمانتاۋ جانە ايىرتاۋ وڭىرلەرىنىڭ تاۋلى-ورماندى القاپتارى مەن كولدەرىن بىرىكتىرەتىن بىرەگەي تابيعي كەشەن.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن سولتۇستىك قازاقستاننىڭ تاۋلى-ورماندى جانە كولدەردىڭ ەكوجۇيەلەرىن، تاريحي، ارحەولوگيالىق جانە ۇلتتىق مادەني ەسكەرتكىشتەرىن ساقتاۋ ماقساتىندا 1996-جىلى ءساۋىر ايىندا قۇرىلعان.
پارك نەگىزىنەن كوكشەتاۋ قالاسىنان 60 ك م وڭتۇستىك-باتىسقا قاراي 182076 گەكتاردان استام اۋماقپەن، زەرەندى، شالقار، يمانتاۋ، ايىرتاۋ ايماقتارىنىڭ تاۋلى-ورماندى القاپتارى مەن كولدەر ايدىنىن قامتيدى.
«كوكشەتاۋ» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي نەگىزگى مىندەتتەرى:
- ولشەمدىك جانە تاڭعاجايىپ تابيعات كەشەندەرى مەن مادەني مۇرالار بىرلىگىن ساقتاۋ؛
- عىلىمي ادىستەر مەن نەگىزدەردى ەنگىزۋ؛
- بۇلىنگەن تابيعات جانە تاريحي-مادەني كەشەندەر، وبەكتەردى قالپىنا كەلتىرۋ حالىقتىڭ ەكولوگيالىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ؛
- ەكولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزۋ؛
مۇندا تابيعات كەشەندەرىنىڭ بىرلىگى، سيرەك جانە قۇرىپ بارا جاتقان اعزالار تۇرلەرى، تابيعاتتىڭ قايتالانباس ءبىتىمى، وسىمدىكتەر جانە جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ رەسۋرستارى ساقتالادى.
- جانۋارلار مەن وسىمدىكتەر دۇنيەسى باي جانە الۋان ءتۇرلى. ورمانداردا سىلەۋسىن، بۇلاندار، بۇعىلار، قاباندار، تۇلكى، قويان، قارساق جانە باسقا دا جانۋارلار ءتۇرى مەكەندەيدى. كولدەر باعالى تۇقىمدارعا جاتاتىن كوكشۇبار، اقساحا بالىقتارى سياقتى وزگە دە بالىقتارعا باي. وقان ءۋاليحانوۆ مۇراجايى، «قاراساي باتىر» مەموريالدىق كەشەنى، قارساق ەجەلگى قورىمى، بوتاي ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشىنە ساپار شەگىپ، ۇمىتىلماستاي اسەر الاسىز، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
«كوكشەتاۋ» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي ساياباق اۋماعىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزدى 13 تابيعات ەسكەرتكىشتەرى بار. ولارعا تۋريستىك مارشرۋتتار جاسالىنعان. بۇلار جەرگىلىكتى حالىق پەن تۋريستەردىڭ سۇيىكتى جەرلەرى.
وسىعان دەيىن يۋنەسكو تىزىمىندەگى كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركى تۋرالى جازعانبىز.