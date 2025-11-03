كوكشەتاۋدا قار جاۋدى
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، الداعى تاۋلىكتەردە جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن-شاشىن بولادى.
3-قاراشاعا قاراعان ءتۇنى كوكشەتاۋدا العاشقى قار جاۋدى. الايدا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نولدەن جوعارى بولۋىنا بايلانىستى قار بىرتىندەپ ەرىپ جاتىر.
2-قاراشا كۇنى، 112 قىزمەتى اقمولالىقتاردى 3-قاراشادا وڭىردە بوران بولاتىنى تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سولتۇستىككە اۋىسادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15- 20 م/س- قا دەيىن جەتەدى، ال 3-4-قاراشا كۇندەرى قار جاۋادى دەپ بولجانعان.
«قازگيدرومەت» ر م ك اقمولا وبلىسى فيليالىنىڭ 1-ساناتتى ينجەنەر-سينوپتيگى گۇلجان بايمۇقانوۆانىڭ ايتۋىنشا، وبلىس اۋماعىندا تۇراقسىز سيپاتتاعى تسيكلون ساقتالىپ تۇر.
- وبلىس بويىنشا جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن-شاشىن بولىپ جاتىر، بوران مەن كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانادى. باتىس پەن سولتۇستىك-شىعىستا تۇمان. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە مينۋس 3 پەن پليۋس 2 گرادۋس ارالىعىندا، كۇندىز دە سول شامادا. شىعىستا پليۋس 4 گرادۋس. كوكشەتاۋ قالاسى بويىنشا كۇندىز شامامەن ءنول گرادۋس. الداعى تاۋلىكتە جاڭبىر مەن قار بولجانادى. سونىمەن قاتار ىلعال، قار مەن تەمپەراتۋرانىڭ اۋىسۋى سالدارىنان كوكتايعاق، كۇندىز بوران بولادى، - دەدى گۇلجان بايمۇقانوۆا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، 7-قاراشاعا دەيىن تۇندە وبلىس بويىنشا قار جاۋادى، كۇندىز قار سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە بايقالادى، كەيدە قار قالىڭ ءتۇسۋى مۇمكىن. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى مينۋس 5-10 گرادۋس، كۇندىز مينۋس 3-8 گرادۋس شاماسىندا بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
ايتا كەتسەك، قازگيدرومەت ر م ك 3-قاراشادا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن بولاتىنىن بولجادى.