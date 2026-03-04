كوكشەتاۋدا جىلىنا 300 مىڭ توننا وسىمدىك مايىن وندىرەتىن زاۋىت سالىنادى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا مايدى سىعىندىلاۋ زاۋىتىن سالۋ جونىندەگى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ جۇمىسى باستالادى.
«سودرۋجەستۆو قازاقستان» سەرىكتەستىگى كۇنباعىس، راپس، سويا جانە زىعىر تۇقىمدارىن تەرەڭ وڭدەيتىن جوعارى تەحنولوگيالىق كاسىپورىن قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، زاۋىتتىڭ وندىرىستىك قۋاتى - تاۋلىگىنە 3 مىڭ توننا شيكىزات، ياعني جىلىنا شامامەن 1 ميلليون توننا. كاسىپورىندا جىل سايىن 300 مىڭ تونناعا دەيىن وسىمدىك مايى جانە 400-500 مىڭ توننا شروت پەن جوم وندىرىلەدى. جوبانى ىسكە اسىرۋ مەرزىمى 18 ايدان 36 ايعا دەيىن دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
جوباعا تارتىلاتىن ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 76 ميلليارد تەڭگەگە باعالانىپ وتىر. ناتيجەسىندە 400 گە دەيىن جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.
كومپانيا ديرەكتورى الەكساندر سامويلوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كاسىپورىن مايلى داقىلداردى وڭدەۋ نارىعىندا الدىڭعى قاتاردا.
- ءبىزدىڭ زاۋىت ءوڭىردى ساپالى وسىمدىك مايىمەن، سونداي-اق قۇس جانە مال شارۋاشىلىعىندا سۇرانىسقا يە جاناما ونىمدەر - شروت پەن جوممەن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ول.
كاسىپورىندى ىسكە قوسۋ ماي-توڭ ماي سالاسىن دامىتۋعا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋدىڭ زاماناۋي ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋعا ماڭىزدى سەرپىن بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل قاشاعاندا گاز وڭدەۋ زاۋىتى ىسكە قوسىلادى.
الاتاۋدا ءۇي جانۋارلارى ازىعىن وندىرەتىن جاڭا زاۋىت اشىلادى.