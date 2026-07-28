كوكشەتاۋداعى وقيعا: ماسايعان ادام كولىكتى يەسىمەن قوسا ۇرلاپ كەتكەن
استانا. KAZINFORM - تۇندە ءدامحانادان شىققان 26 جاستاعى پەتروپاۆل تۇرعىنى ماس كۇيىندە بىرەۋدىڭ Changan CS75 Plus كولىگىنە وتىرعان. تاڭ قالارلىعى، بۇل كەزدە كولىك يەسى الدىڭعى جولاۋشىلار ورىندىعىندا ۇيىقتاپ جاتقان.
كۇدىكتى شامامەن 10 مەتر جۇرگەننەن كەيىن كولىكتى پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى توقتاتقان.
وسى فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ەر ادامنىڭ ءىس-ارەكەتى «ۇرلاۋ (ايداپ اكەتۋ) ماقساتىنسىز اۆتوكولىكتى نەمەسە وزگە دە كولىك قۇرالىن زاڭسىز يەمدەنۋ» بابى بويىنشا سارالانادى.