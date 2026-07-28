KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كوكشەتاۋداعى وقيعا: ماسايعان ادام كولىكتى يەسىمەن قوسا ۇرلاپ كەتكەن

    استانا. KAZINFORM - تۇندە ءدامحانادان شىققان 26 جاستاعى پەتروپاۆل تۇرعىنى ماس كۇيىندە بىرەۋدىڭ Changan CS75 Plus كولىگىنە وتىرعان. تاڭ قالارلىعى، بۇل كەزدە كولىك يەسى الدىڭعى جولاۋشىلار ورىندىعىندا ۇيىقتاپ جاتقان.

    қоғам
    Фото: видеодан скриншот

    كۇدىكتى شامامەن 10 مەتر جۇرگەننەن كەيىن كولىكتى پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى توقتاتقان.

    وسى فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ەر ادامنىڭ ءىس-ارەكەتى «ۇرلاۋ (ايداپ اكەتۋ) ماقساتىنسىز اۆتوكولىكتى نەمەسە وزگە دە كولىك قۇرالىن زاڭسىز يەمدەنۋ» بابى بويىنشا سارالانادى.

    ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور