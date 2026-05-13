    كوكشەتاۋداعى جول اپاتى: تەرگەۋ امالدارى قاشان اياقتالادى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ كوكشەتاۋدا ادام ولىمىنە سەبەپ بولعان جول اپاتىنا قاتىستى تەرگەۋ امالدارىنا تۇسىنىك بەردى.

    Фото: видеодан алынған скрин

    ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان دەرەك بويىنشا ەكى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. جۇرگىزۋشىگە قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى بويىنشا ءبىر ءىس قوزعالدى. سوت ءۇي قاماققا الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.

    - سونىمەن قاتار كولىكتى باسقارۋدى زاڭسىز بەرگەن ادامعا قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 349-بابى بويىنشا قوسىمشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. اۆتوتەحنيكالىق ساراپتامانى العاننان كەيىن، ءبىر اي ىشىندە تەرگەۋدى اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى س. ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، 349-باپ بويىنشا 5 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جاقىندا كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ سارىارقا شاعىن اۋدانىنداعى اۋلالاردىڭ بىرىندە ادام ولىمىمەن اياقتالعان جول-كولىك وقيعاسى بولدى.

    بەلگىلى بولعانداي، ەر ادام كولىكتى جۇرگىزۋشى كۋالىگى جوق جۇبايىنا بەرگەن. سالدارىنان وبلىس ورتالىعىنداعى اۋلالاردىڭ بىرىندە ايەل ادام جاياۋ جۇرگىنشىنى قاعىپ، ول وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.

    Күнсұлтан Отарбай
