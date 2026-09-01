كوكشەتاۋدا قىزدار اراسىنداعى جانجال ەكى اكىمشىلىك باپ بويىنشا ءىس قوزعاۋمەن اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - جاقىن ماڭداعى ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى جانجال كەزىندە شىققان شۋدى ەستىپ، وقيعانى ۆيدەوعا تۇسىرگەن. كەيىننەن ولار پوليتسيا شاقىرعان، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، كوكشەتاۋدا الكوگولدىك ىشىمدىك ىشكەن ەكى قىز اراسىنداعى جانجال ولاردىڭ ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ ەكى بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋىمەن اياقتالعان.
- وقيعا 30-تامىزدا بولعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، قىزدار ويىن-ساۋىق ورىندارىنىڭ بىرىنەن شىققان. جول بويىندا كولىكتە كەلە جاتقان كەزدە ولاردىڭ اراسىندا اۋىزشا جانجال تۋىنداعان. كولىكتەن شىققاننان كەيىن سوزبەن باستالعان داۋ توبەلەسكە ۇلاسقان. شۋدى ەستىگەن جاقىن ماڭداعى ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى پوليتسيا شاقىرعان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
وقيعا ورنىنا كەلگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جانجالعا قاتىسۋشىلاردىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ەكى ايەلگە دە تىنىشتىقتى بۇزعانى، سونداي-اق قوعامدىق ورىندا الكوگولدىك ىشىمدىك ءىشىپ، ماس كۇيدە بولعانى ءۇشىن اكىمشىلىك حاتتامالار تولتىرىلدى.