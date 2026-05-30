كوكپار VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا جەكە سپورت ءتۇرى رەتىندە ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى قىرعىزستاندا 2026-جىلدىڭ 31-تامىزىنان 6-قىركۇيەگىنە دەيىن وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوكپار جارىستارى جەكە سپورت ءتۇرى رەتىندە وتكىزىلەدى.
ويىندارعا شامامەن 2800-3000 سپورتشى قاتىسادى. جارىستار 43 سپورت تۇرىنەن وتەدى، ونىڭ 20 سى قىرعىز ۇلتتىق ويىندارى.
اشىلۋ سالتاناتى ەل استاناداسىنداعى جاڭا «بىشكەك ارەنا» ستاديونىندا، ال سپورتتىق ءىس-شارالار ىستىقكول وبلىسىندا وتەدى.
بۇعان دەيىن 60-تان استام ەل VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىساتىنىن راستاعانى حابارلانعان بولاتىن.
جاقىندا بىشكەكتە ويىندارعا نەشە كۇن قالعانىن ەسكە سالىپ تۇراتىن ەلەكتروندى كەرى ساناق تاقتاسى رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى.
سونداي-اق، ءبىز بارىستىڭ 2026-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تاليسمانى رەتىندە تاڭدالعانىن حابارلادىق.