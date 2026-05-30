KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كوكپار VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا جەكە سپورت ءتۇرى رەتىندە ەنگىزىلدى

    استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى قىرعىزستاندا 2026-جىلدىڭ 31-تامىزىنان 6-قىركۇيەگىنە دەيىن وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.

    Түркістанда өткен көкпар додасы елге ерекше көңіл-күй сыйлады
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوكپار جارىستارى جەكە سپورت ءتۇرى رەتىندە وتكىزىلەدى.

    ويىندارعا شامامەن 2800-3000 سپورتشى قاتىسادى. جارىستار 43 سپورت تۇرىنەن وتەدى، ونىڭ 20 سى قىرعىز ۇلتتىق ويىندارى.

    اشىلۋ سالتاناتى ەل استاناداسىنداعى جاڭا «بىشكەك ارەنا» ستاديونىندا، ال سپورتتىق ءىس-شارالار ىستىقكول وبلىسىندا وتەدى.

    بۇعان دەيىن 60-تان استام ەل VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىساتىنىن راستاعانى حابارلانعان بولاتىن.

    جاقىندا بىشكەكتە ويىندارعا نەشە كۇن قالعانىن ەسكە سالىپ تۇراتىن ەلەكتروندى كەرى ساناق تاقتاسى رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى.

    سونداي-اق، ءبىز بارىستىڭ 2026-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تاليسمانى رەتىندە تاڭدالعانىن حابارلادىق.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور