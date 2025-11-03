كوكپار الاڭىنا كولىكپەن كىرىپ كەتكەن: قىزىلوردا پوليتسياسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى
قىزىلوردا. قازاقپارات - Telegram الەۋمەتتىك جەلىسىندە قىزىلوردا وبلىسىندا كوكپار كەزىندە جۇرگىزۋشى كولىكپەن ويىن الاڭىنا كىرىپ كەتىپ، بىرنەشە جىلقىنى قاعىپ كەتكەنى تۋرالى بەينەجازبا تارادى.
بۇعان بايلانىستى قىزىلوردا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان بەينەجازبا بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى. وقيعا 2025 -جىلدىڭ 1-قاراشاسىندا شيەلى اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا كەنت تۇرعىنى ۇيىمداستىرعان كوكپار ويىنى كەزىندە بولعان. ويىن بارىسىندا 102 ارناسىنا ەشقانداي حابارلاما تۇسپەگەن. قازىرگى ۋاقىتتا بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى.
- سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياسىندا وقيعاعا قاتىسقان بارلىق تۇلعانىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى.
ەستەرىڭىزگە سالامىز، كەز كەلگەن سپورتتىق-بۇقارالىق نەمەسە مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارا وتكىزگەن كەزدە ۋاكىلەتتى ورگانداردى الدىن الا حاباردار ەتۋ قاجەت. مۇنداي ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبىن بۇزعانى ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشى تۇلعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا