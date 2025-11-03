ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    20:10, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    كوكپار الاڭىنا كولىكپەن كىرىپ كەتكەن: قىزىلوردا پوليتسياسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى

    قىزىلوردا. قازاقپارات - Telegram الەۋمەتتىك جەلىسىندە قىزىلوردا وبلىسىندا كوكپار كەزىندە جۇرگىزۋشى كولىكپەن ويىن الاڭىنا كىرىپ كەتىپ، بىرنەشە جىلقىنى قاعىپ كەتكەنى تۋرالى بەينەجازبا تارادى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    بۇعان بايلانىستى قىزىلوردا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    - الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان بەينەجازبا بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى. وقيعا 2025 -جىلدىڭ 1-قاراشاسىندا شيەلى اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا كەنت تۇرعىنى ۇيىمداستىرعان كوكپار ويىنى كەزىندە بولعان. ويىن بارىسىندا 102 ارناسىنا ەشقانداي حابارلاما تۇسپەگەن. قازىرگى ۋاقىتتا بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى.

    - سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياسىندا وقيعاعا قاتىسقان بارلىق تۇلعانىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى.

    ەستەرىڭىزگە سالامىز، كەز كەلگەن سپورتتىق-بۇقارالىق نەمەسە مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارا وتكىزگەن كەزدە ۋاكىلەتتى ورگانداردى الدىن الا حاباردار ەتۋ قاجەت. مۇنداي ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبىن بۇزعانى ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشى تۇلعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اۆتور

    نازەركە سانيازوۆا

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
