كوك جارىق مي جۇمىسىن تىكەلەي وزگەرتەدى - عالىمدار
سمارتفون، كومپيۋتەر مونيتورلارى مەن ديود شامدار شىعاراتىن كوك جارىق ادامنىڭ مي قىزمەتىنىڭ نەگىزگى پارامەترلەرىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
مۇنداي قورىتىندىعا بەلگيالىق عالىمدار كەلىپ، زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms جۋرنالىندا جاريالادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جارىقتىڭ كوزگە كورىنبەيتىن اسەرى بۇرىننان زەرتتەلىپ كەلەدى. اسىرەسە كوك سپەكتر سەرگەكتىككە، بيولوگيالىق تاۋلىكتىك ىرعاقتارعا جانە زەيىن دەڭگەيىنە جاۋاپ بەرەدى. بۇل ۇدەرىستە مەلانوپسين دەپ اتالاتىن ەرەكشە پيگمەنتى بار تور قابىق جاسۋشالارى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ولار قىسقا تولقىندى جارىقتى سەزىپ، ميعا تانىمدىق قىزمەتتەردى باسقاراتىن ايماقتارعا سيگنال جىبەرەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا 28 ەرىكتى جاس ءوسپىرىم مەن ەرەسەك قاتىسقان. ەكسپەريمەنتكە دەيىن بىرنەشە كۇن بويى قاتىسۋشىلار قاتاڭ ۇيقى رەجيمىن ساقتاعان. لابوراتوريالىق جاعدايدا ولار كەزەكپەن سارعىلت جارىققا (باقىلاۋ توبى)، ورتاشا دەڭگەيدەگى كوك جارىققا جانە جوعارى قارقىندى كوك جارىققا تولى بولمەدە وتىرعان. ميدىڭ قوزعىشتىعى ترانسكرانيالدىق ماگنيتتىك ستيمۋلياتسيا مەن جوعارى تىعىزدىقتاعى ەەگ ارقىلى ولشەندى. سونىمەن قاتار ەرىكتىلەر زەيىن مەن قوزعالىس دالدىگىن تەكسەرەتىن تاپسىرمالاردى ورىندادى.
ناتيجەسىندە جاس ەرەسەكتەردە ورتاشا دەڭگەيدەگى كوك جارىق مي قىرتىسىنىڭ قوزعىشتىعىن ايقىن ارتتىراتىنى انىقتالدى. بۇل ميدىڭ اقپاراتتى وڭدەۋگە دايىن كۇيگە كەلەتىنىن كورسەتەدى. الايدا جارىق قارقىندىلىعى ارتقان سايىن اسەر السىرەگەن. مۇنى عالىمدار كوگنيتيۆتىك تيىمدىلىك پەن قوزۋ دەڭگەيىنىڭ «كەرى U- ءتارىزدى» تاۋەلدىلىگىمەن تۇسىندىرەدى.
ال جاسوسپىرىمدەردە كوك جارىقتىڭ اسەرى بايقالمادى. ورتاشا دا، جوعارى قارقىندى كوك جارىق تا مي قىرتىسىنىڭ جۇمىسىندا ەلەۋلى وزگەرىس تۋدىرماعان. ماماندار مۇنى جاس ەرەكشەلىكتەرىمەن، كوز وپتيكاسىنىڭ دامۋى نەمەسە گادجەتتەردى پايدالانۋ ادەتتەرىمەن بايلانىستىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
سوعان قاراماستان، ەكى توپتا دا ورتاق زاڭدىلىق انىقتالعان: مي قىرتىسىنىڭ قوزعىشتىعى نەعۇرلىم جوعارى بولسا، تاپسىرمالاردى ورىنداۋ ناتيجەسى سوعۇرلىم جاقسى بولعان. ءبىراق جارىقتىڭ ءوزى بۇل كورسەتكىشتى تەك ەرەسەكتەردە عانا وزگەرتە العان.