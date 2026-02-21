كوك جارىق جۇيكە جۇيەسىن تىنىشتاندىرادى
استانا. قازاقپارات - قازىرگى الەم - ۇزدىكسىز شۋ مەن كوزگە كورىنبەيتىن دىرىلگە تولى. كولىك ءنوپىرىنىڭ گۋىلى، وندىرىستىك جابدىقتاردىڭ تەربەلىسى - مۇنىڭ ءبارى جۇيكە جۇيەسىنە بىرتىندەپ اسەر ەتىپ، پسيحولوگيالىق جاي- كۇيدى السىرەتۋى مۇمكىن.
Physiology - Behavior جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋ كوك ءتۇستى جارىقتىڭ وسىنداي سوزىلمالى دىرىلدەن تۋىندايتىن مازاسىزدىقتى باسەڭدەتۋگە كومەكتەسۋى ىقتيمال ەكەنىن كورسەتتى.
عالىمداردىڭ دەرەگىنشە، كوك جارىق اسەرى فيزيكالىق ءدىرىل جالعاسىپ تۇرعاننىڭ وزىندە جۇيكە جۇيەسىن تىنىشتاندىرا الادى. جالپى مازاسىزدىق الەمدە ەڭ كەڭ تارالعان پسيحيكالىق قيىندىقتاردىڭ ءبىرى سانالادى. ولاردىڭ پايدا بولۋىنا بيولوگيالىق بەيىمدىلىكپەن قاتار الەۋمەتتىك جانە ەكولوگيالىق فاكتورلار دا ىقپال ەتەدى. تومەن جيىلىكتى شۋ مەن دىرىلگە ۇزاق ۋاقىت ۇشىراۋ گورموندىق تەپە-تەڭدىكتى بۇزىپ، اشۋشاڭدىق، شارشاۋ جانە تۇراقتى الاڭداۋشىلىق سياقتى بەلگىلەرگە اكەلۋى مۇمكىن.
ادەتتە مۇنداي جاعدايدا ءدارى- دارمەك تاعايىندالادى. ءبىراق فارماكولوگيالىق تاسىلدەر ءاردايىم العاشقى قادام بولا بەرمەيدى. سوندىقتان جاناما اسەرى از، قولجەتىمدى ادىستەرگە سۇرانىس ارتىپ وتىر. سول سەبەپتى عالىمدار جارىق تەراپياسىن بالاما باعىت رەتىندە زەرتتەي باستادى.
جارىق بيولوگيالىق ساعاتتى رەتتەيدى جانە كوڭىل كۇيگە اسەر ەتەدى. كوزدەگى ارنايى جاسۋشالار جارىقتى قابىلداپ، گورمونداردى باسقاراتىن مي ايماقتارىنا سيگنال جىبەرەدى. وسى ارقىلى ەموتسيالىق تۇراقتىلىققا جاۋاپ بەرەتىن نەيرومەدياتورلاردىڭ ءبولىنۋى وزگەرەدى.
زەرتتەۋشىلەر دىرىلدەن تۋىندايتىن مازاسىزدىققا ناقتى قانداي جارىق تولقىندارى اسەر ەتەتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن زەبرابالىقتى مودەل رەتىندە پايدالانعان. بۇل ۇساق تروپيكالىق بالىق نەيروعىلىمدا ءجيى قولدانىلادى، سەبەبى ونىڭ مي حيمياسى مەن گەنەتيكالىق قۇرىلىمى ادامعا ۇقساس.