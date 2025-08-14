كوپكە دەيىن ۇيىقتاي المايسىز با؟ - سەبەپ ىشىڭىزدەگى ميكروبتار بولۋى مۇمكىن
ۇيقىسىزدىققا كوبىنەسە سترەسس، كوفەين، الكوگول، كەيبىر اۋرۋلار نەمەسە دارىلەردىڭ جاناما اسەرلەرى سەبەپ بولادى دەپ سانالادى. ءبىراق جاڭا زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، كەيبىر ىشەك باكتەريالارى تىكەلەي ۇيقىسىزدىققا اكەلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Euronews.com.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەرەسەكتەردىڭ شامامەن %10 ى تۇراقتى ۇيقىسىزدىقپەن اۋىرادى، ال تاعى %20 ى كەيدە ۇيىقتاۋدا قيىندىق سەزىنەدى. سونداي-اق، ىشەك ميكروبتارىنىڭ قۇرامى مەن ۇيقىسىزدىق اراسىندا ءوزارا بايلانىس تابىلعان. كەيبىر باكتەريالار ۇيقىسىزدىق قاۋپىن %1-4 ارتتىرسا، باسقالارى %1-3 تومەندەتەدى. ۇيقىسىزدىقپەن اۋىراتىن ادامداردا 7 باكتەريا توبى ازايعان، ال 12 ءتۇرى كوبەيگەن.
ىشەك ميكروبتارى - باكتەريالار، ساڭىراۋقۇلاقتار مەن ۆيرۋستاردان تۇراتىن، اعزامىزدا تابيعي تىرشىلىك ەتەتىن ورگانيزمدەر. ولار تاعامدى قورىتۋعا، يممۋندىق جۇيەنى رەتتەۋگە جانە زياندى ميكروبتاردى جويۋعا كومەكتەسەدى.
عالىمداردىڭ بولجامى بويىنشا، ۇيقىسىزدىق سەروتونين مەن دوپامين دەڭگەيىنە اسەر ەتىپ، ىشەكتە وسى نەيروترانسميتتەرلەردىڭ ءوندىرىسىن وزگەرتەدى. سونداي-اق يممۋندىق جۇيە، قابىنۋ جانە باسقا مولەكۋلالىق مەحانيزمدەر دە قاتىسۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ شەكتەۋلەرى دە بار: قاتىسۋشىلار نەگىزىنەن يەۆروپالىق توپتان بولعان، ديەتا مەن ءومىر سالتى فاكتورلارى ەسەپكە الىنباعان. ءبىراق بۇل زەرتتەۋ ۇيقى مەن ىشەك ميكروبتارىنىڭ اراسىنداعى كۇردەلى ءوزارا بايلانىستى كورسەتەدى.