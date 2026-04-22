كوپجاقتى ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىمگە سەلكەۋ تۇسپەۋى كەرەك - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ جارعىسىن ءبىرتۇتاس، جان-جاقتى قۇجات رەتىندە قابىلداۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ەلورداداعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىز بەتالىسى بەيمالىم اۋمالى- توكپەلى كەزەڭدە جۇزدەسىپ وتىرمىز. مۇنىڭ زاردابى وڭىرلىك جانە جاھاندىق تۇراقتىلىققا، ميلليونداعان ادامنىڭ تۇرمىس ساپاسىنا قانشالىقتى اۋىر ءتيىپ جاتقانىن ەگجەي-تەگجەيلى ايتۋدىڭ قاجەتى جوق. سونىڭ سالدارىنان دامۋ جولىنداعى كۇش-جىگەر، كۇرمەۋى قيىن ەكولوگيالىق پروبلەمالارعا جۇمسالۋعا ءتيىس رەسۋرستار زايا كەتىپ جاتىر. بۇل رەتتە حالىقارالىق قوعامداستىق ەرەكشە ءرول اتقارادى. سەكسەن جىل بۇرىن قۇرىلعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ءالى كۇنگە بالاماسى جوق، امبەباپ ديالوگ الاڭى ەكەنى ءسوزسىز. الايدا ودان بەرى الەم تۇبەگەيلى وزگەرىسكە ۇشىرادى. جاساندى ينتەللەكت بۇكىل ادامزات ساناسىن جاۋلاپ، كۇندەلىكتى ومىرگە دەندەپ ەندى. حالىقارالىق قۇقىقتىڭ نەگىزى سانالاتىن ب ۇ ۇ جارعىسىنىڭ بۇلجىماس بەرىكتىگى تۋرالى ءجيى ايتىلادى. ايتسە دە، ول - قالاۋىڭا قاراي تاپسىرىسپەن الدىراتىن جەڭسىك اس ەمەس. كەرىسىنشە، ب ۇ ۇ جارعىسىن ءبىرتۇتاس، جان-جاقتى قۇجات رەتىندە قابىلداۋ كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ەرەجەلەرى ءدال سول قالپىندا تانىلىپ، مۇلتىكسىز ساقتالۋعا ءتيىس. سول سەبەپتى ب ۇ ۇ جانە باسقا دا ءىرى حالىقارالىق ۇيىمدار اۋقىمى مەن سيپاتى جاعىنان بۇرىن-سوڭدى بولماعان ءارى بولجاۋى قيىن وزگەرىستەر داۋىرىنە قادام باسقان قازىرگى الەمنىڭ اقيقاتىن قاپەرگە العانى ءجون.
- ءبىز ب ۇ ۇ جارعىسىنداعى قاعيداتتاردى حالىقارالىق قارۋلى قاقتىعىستارعا قاتىستى ءوز ىڭعايىمىزعا قاراي قولدانۋدان اۋلاق بولۋىمىز قاجەت. سونىمەن قاتار كوپجاقتى ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىمگە سەلكەۋ تۇسپەۋى كەرەك. دەگەنمەن، ماڭىزدى حالىقارالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە ولاردىڭ ابىروي-بەدەلى جەتپەي جاتقانى وكىنىشتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن «ورنىقتى بولاشاققا ورتاق كوزقاراس» تاقىرىبىمەن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت (ءو ە س) جۇمىسىن باستادى.