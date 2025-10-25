كوفەنى قاي ۋاقىتتا ىشكەن دۇرىس؟
استانا. KAZINFORM - تەراپيەۆت دەبورا لي Daily Mail باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا كوفەنى ويانعاننان 45 مينۋت وتكەن سوڭ ءىشۋدى ۇسىندى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، ويانىسىمەن بىردەن ىشىلگەن كوفە دەنساۋلىققا زيان كەلتىرمەسە دە، ودان ۇيقى بىردەن اشىلا قويمايدى. ول تاڭەرتەڭ كورتيزول دەڭگەيى ەڭ جوعارى شەگىنە جەتەتىنىن، بەلگىلى ءبىر ارەكەتتەردى تەز ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ءتۇسىندىردى. الايدا ەگەر ءدال وسى ساتتە ادام كوفە ىشسە، ادامنىڭ جۇيكەسى توزىپ، شامادان تىس قوزۋ ءقاۋپى بار.
ول كوفە ىشۋگە ەڭ قولايلى ۋاقىت رەتىندە كورتيزول دەڭگەيى تومەندەي باستاعان كەزدى اتادى. ادەتتە بۇل ويانعاننان كەيىن 30-45 مينۋتتان سوڭ.
سونىمەن قاتار، دارىگەر كوفە، اسىرەسە ۇيقىسىز تۇننەن كەيىن ىشىلگەن كوفە قانداعى قانتتىڭ كۇرت وسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. بۇل ءوز كەزەگىندە كۇش-قۋات پەن كوڭىل-كۇيدىڭ ودان ءارى تومەندەۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن دارىگەر تريشا پاسريچي كوفەنىڭ پايداسىن ارتتىرۋ ءتاسىلىن اشقان بولاتىن. ونىڭ ايتۋىنشا، سۋسىننىڭ پايدالى بولۋى ءۇشىن وعان قانت پەن جاساندى ءتاتتىنى قوسپاعان دۇرىس.