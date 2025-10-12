10:07, 12 - قازان 2025 | GMT +5
كوفە ءىشىپ وتىرىپ مۋزىكا تىڭداۋ ءونىمدى جۇمىس ىستەۋگە كومەكتەسەدى
كوفە ءىشىپ سۇيىكتى مۋزىكاڭىزدى قاتار تىڭداۋ ادامنىڭ بەلسەندىلىگىن ەداۋىر ارتتىرادى. بۇل تۋرالى Psychopharmacology جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋدە ايتىلدى.
عالىمدار انىقتاعانداي، كوفەيننىڭ از دوزاسى مەن مۋزىكانىڭ ۇيلەسىمى سپورتشىلاردىڭ رەاكسياسىن، سەرگەكتىگىن جانە جالپى كوڭىل كۇيىن جاقسارتادى. مۇنداي اسەر تەك كوفە ىشكەن نەمەسە تەك مۋزىكا تىڭداعان ادامداردا بايقالماعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارى سلاحەددين دەللەلي مەن ارىپتەستەرى:
كوفەيننىڭ تومەن دوزاسى مەن شابىتتاندىراتىن مۋزىكانى بىرىكتىرۋ سپورتشىلاردىڭ ناتيجەسىن ارتتىرۋدىڭ ءتيىمدى ستراتەگياسى بولۋى مۇمكىن، - دەيدى.
ماماندار بۇل ءتاسىلدى تەك سپورتتا عانا ەمەس، زەيىن مەن سەرگەكتىكتى تالاپ ەتەتىن كەز كەلگەن ىستە قولدانۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.