كوفە ميدى كۇيزەلىستەن قورعايدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - زەرتتەۋ ناتيجەسىندە بەلگىلى بولعانداي، كوفە داندەرىندەگى پوليفەنولدار نەيروقابىنۋدى ازايتىپ، ەستە ساقتاۋ مەن زەيىندى جاقسارتادى جانە جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارى مەن ديابەت قاۋپىن تومەندەتەدى.
كوفە ميدى تۇراقتى كۇيزەلىستەن قورعاۋعا كومەكتەسەدى. بۇل تۋرالى psypost.org سايتىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە ايتىلعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارى كوفە پوليفەنولدارى ميداعى ميكروگليا جاسۋشالارىنىڭ ءومىر ءسۇرۋىن قولداۋ ارقىلى تىشقانداردى كوگنيتيۆتى تاپشىلىقتان قورعادى دەپ سانايدى. قورعانىس اسەرىن حلوروگەندىك جانە كوفە قىشقىلدارىنىڭ انتيوكسيدانتتىق جانە قابىنۋعا قارسى قاسيەتتەرىنە بايلانىستى باسقا مەحانيزمدەرگە دە جاتقىزۋعا بولادى.