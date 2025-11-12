كوپشىلىككە ارنالعان باسسەيندەر قانشالىقتى قاۋىپسىز؟
استانا. قازاقپارات - كوپشىلىككە ارنالعان باسسەيندەردەگى سۋ سىرت كوزگە تازا كورىنگەنىمەن، ول ءاردايىم قاۋىپسىز بولا بەرمەيدى. The Conversation جۋرنالىندا جاريالانعان ا ق ش-تىڭ كۆيننيپەك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ينفەكتسيالىق اۋرۋلار جونىندەگى مامانى، يممۋنولوگ ليزا كۋچارانىڭ ايتۋىنشا، باسسەين سۋىندا ءتۇرلى ميكرواعزالار مەن حيميالىق قوسىلىستار جينالىپ، كەيدە تەرى تىتىركەنۋىنەن باستاپ ىشەك ينفەكتسيالارىنا دەيىنگى اۋرۋلارعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
حلوردىڭ سۋ تازالاۋداعى تيىمدىلىگى جوعارى بولعانىمەن، ول بىردەن اسەر ەتپەيدى جانە بارلىق ميكروبتاردى جويا المايدى. مىسالى، كريپتوسپوريدي دەپ اتالاتىن پارازيت حلورلانعان سۋدا ەكى اپتاعا دەيىن ءتىرى قالۋى مۇمكىن، ول اسقازان-ىشەك اۋرۋلارىن تۋدىرادى. سونداي-اق سينەگنوي تاياقشاسى (Pseudomonas aeruginosa) سياقتى باكتەريالار دا حلورعا ءتوزىمدى كەلەدى، تەرى ينفەكتسيالارى مەن سىرتقى وتيت اۋرۋلارىن قوزدىرادى. كەيبىر ۆيرۋستار دا سۋدا ۇزاق ساقتالىپ، جۇعۋى ىقتيمال.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سۋدىڭ تاعى ءبىر قاۋىپ كوزى - ادامداردىڭ وزدەرى. ءتىپتى دۋش قابىلداعاننان كەيىن دە تەر، ءزار، تەرى جاسۋشالارى جانە باسقا دا ورگانيكالىق قالدىقتار سۋعا تۇسەدى. بۇل زاتتار حلورمەن ارەكەتتەسىپ، حلوراميندەر دەپ اتالاتىن قوسىلىستار تۇزەدى. ولار ادام اعزاسىنا زيان تيگىزىپ قانا قويماي، باسسەينگە ءتان وتكىر «حلور ءيىسىن» دە تۋدىرادى. ياعني، قاتتى ءيىس شىقسا، سۋدىڭ تىم تازا ەمەس، كەرىسىنشە، حيميامەن لاستانعانىنىڭ بەلگىسى.
كۋچارا كوپشىلىك باسسەيندەردە شومىلۋ قاۋىپىن ازايتۋ ءۇشىن قاراپايىم ەرەجەلەردى ساقتاۋ قاجەت دەيدى:
1. سۋعا تۇسەر الدىندا مىندەتتى تۇردە دۋش قابىلداۋ؛
2. جۇقپالى اۋرۋلار، اشىق جارالار نەمەسە تەرى تىتىركەنۋى كەزىندە شومىلۋدان باس تارتۋ؛
3. سۋ جۇتپاۋعا تىرىسۋ؛
4. بالالاردى باقىلاۋدا ۇستاۋ جانە سۋدىڭ تازالىعىنا نازار اۋدارۋ.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس سانيتارلىق شارالار مەن باسسەين اكىمشىلىگىنىڭ قاتاڭ باقىلاۋى جاعدايىندا مۇنداي ورىنداردا شومىلۋ دەنساۋلىققا قاۋىپسىز بولۋى مۇمكىن. ءبىراق وتكىر حلور ءيىسى مەن كوزدىڭ اشۋى - سۋدىڭ قاتتى لاستانعانىنىڭ بەلگىسى، ونداي كەزدە شومىلۋدان باس تارتقان ءجون.