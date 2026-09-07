كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى مەدال داۋى: قازاقستاننىڭ جالپى ەسەپتەگى جەڭىسىنەن كەيىن پىكىر قايشىلىعى تۋدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى قورىتىندى مەدال ەسەبىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
بۇل ماسەلە قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىندا داۋ تۋعىزعان بولاتىن، دەپ جازدى Sports.kz.
مينيسترلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تۇجىرىمداماسىنا سايكەس، جارىس قورىتىندىسى بويىنشا ەلدەر اراسىندا رەسمي مەدال جانە جالپىك وماندالىق ەسەپ جۇرگىزىلمەيدى.
- دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى - ەڭ الدىمەن ەتنوسپورت پەن ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرىن ساقتاۋ، دامىتۋ جانە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، سونداي-اق حالىقتار اراسىنداعى مادەني بايلانىس پەن دوستىقتى نىعايتۋعا ارنالعان حالىقارالىق الاڭ. ويىنداردىڭ تۇجىرىمداماسى مەملەكەتتەردىڭ جالپى رەيتينگتەگى ورىن ءۇشىن باسەكەسىنە ەمەس، ورتاق تاريحي-مادەني مۇرا توڭىرەگىندە ەلدەردى بىرىكتىرۋگە نەگىزدەلگەن. سوندىقتان ويىندار قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتەر اراسىندا جالپى مەدال رەيتينگى جاسالمايدى،-دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاننىڭ بىشكەك قالاسىندا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى 74 مەدالمەن ءبىرىنشى ورىن العان بولاتىن. قازاقستاندىق سپورتشىلار 32 التىن، 20 كۇمىس جانە 22 قولا مەدال جەڭىپ الدى.
الايدا كەيىن World Nomad Games 2026 ويىندارىنىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىندا مەدال ەسەبىنىڭ باسقا نۇسقاسى جاريالاندى. وندا قىرعىزستان 30 التىن، 29 كۇمىس جانە 13 قولا مەدالمەن ءبىرىنشى ورىنعا، ال قازاقستان 20 التىن، 16 كۇمىس جانە 19 قولا مەدالمەن ەكىنشى ورىنعا قويىلعان. بۇل نۇسقادا قازاقستاننىڭ مەدال سانى 10 عا از كورسەتىلگەن.
كەيىن اتالعان جازبا Instagram پاراقشاسىنان ءوشىرىلدى.
وسىدان كەيىن قىرعىزستان تاراپى ويىنداردا ەلدەر اراسىنداعى رەسمي مەدال رەيتينگى مۇلدە جۇرگىزىلمەيتىنىن مالىمدەدى.