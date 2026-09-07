كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسىن ەرەكشە ىقىلاسپەن تانىستىرعان جۋرناليستكە كولىك سىيلادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندىق تانىمال تەلەجۇرگىزۋشى ايزادا جامگىرچيەۆا كوشپەندىلەر ويىندارىندا كۇتپەگەن سىيلىققا يە بولدى.
قازاقستان قۇراماسىن تۋلار شەرۋىندە ەرەكشە ەموتسيامەن تانىستىرىپ، قولداۋ بىلدىرگەنى ءۇشىن قازاقستاننىڭ كوكپار فەدەراتسياسى وعان جاڭا كولىك سىيلادى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
كولىكتىڭ كىلتىن جۇرگىزۋشىگە قازاقستان كوكپار فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ايداربەك قوجانازاروۆ تابىستادى. سىيلىق كوكپاردان جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى كەزىندە بەرىلدى.
ايزادا جامگىرچيەۆا كەيىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بۇل سىيلىقتىڭ ءوزى ءۇشىن كۇتپەگەن جاعداي بولعانىن ايتىپ، اسەرىمەن ءبولىستى.
«مەن ءۇشىن بۇل جاي عانا سىيلىق ەمەس. قازاقستانعا دەگەن قولداۋىمدى بايقاپ، باعالاپ، ماعان ۇلكەن قۇرمەت كورسەتكەنىنىڭ بەلگىسى»، - دەدى ول.
جۇرگىزۋشى بۇل ءساتتى قازاق پەن قىرعىز اراسىنداعى باۋىرلاستىقتىڭ تاعى ءبىر كورىنىسى دەپ باعالادى.
«وسىنداي ساتتەر قىرعىز بەن قازاقتىڭ باۋىرلاستىعى جاي ءسوز ەمەس ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتەدى. ەكى حالىقتىڭ دوستىعى نىعايا بەرسىن! قىرعىز بەن قازاق ءارقاشان باۋىر!» - دەدى ايزادا جامگىرچيەۆا.
بۇعان دەيىن كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى تۋلار شەرۋىندە جامگىرچيەۆانىڭ قازاقستان قۇراماسىن ەرەكشە ەموتسيامەن تانىستىرعان ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭ تاراعان ەدى. ونىڭ قازاقستاندىق سپورتشىلارعا بىلدىرگەن قولداۋى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ىقىلاسىنا بولەندى.