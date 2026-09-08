كوشپەندىلەر ويىندارىندا جىلقىعا قاتىگەزدىك كورسەتكەن ادامعا شاعىم ءتۇستى
استانا.قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستاندىق كوكپارشىنىڭ جىلقىعا جاساعان قياناتى جەلىدە قىزۋ تالقىعا ءتۇستى.
ول جانۋاردىڭ اۋىزدىعىن قاتتى تارتقاندىقتان، اۋىزىنان قان ساۋعالاپ اققان. جەلىدە مۇنى جانۋارعا جاسالعان قاستاندىق دەپ ايىپتاپ جاتىر. كوكپارشىنىڭ ۇستىنەن E-otinash ارقىلى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنە ارىز جولدانعان. وزگە ەلدە قازاقستاننىڭ يميدجىن تەرىس جاقتان كورسەتىپ جاتىر دەگەن نارازىلىقتار دا كوپ.
«ءبىز تەك وسى قىرىمىزدان كورىنەمىز. ءبىزدى قاتىگەز، پەدوفيل، ايەل ولتىرگىش دەپ تانيدى. نە دەگەن سۇمدىق مىناۋ؟ مەيىرىم قايدا قالدى؟ رەزونانس جاساپ بۇل ويىندى مۇلدەم الىپ تاستاۋ كەرەك»، - دەپ جازدى اشىنعان جەلى قولدانۋشىلارى.
قىرعىزستاندىقتار دا بۇل جاعدايعا ءوز پىكىرلەرىن بىلدىرگەن.
«جەڭىلىستى قابىلداۋ الۋ كەرەك. تاڭەرتەڭنەن قىرعىزدار جەڭىستى وزدەرىنە بەردى دەپ شۋلاپ جاتىرسىڭدار. الدىمەن جانۋارعا مەيىرىم كورسەتىپ ۇيرەنىپ الىڭدار»،- دەپ جازعان قىرعىزدار.
اياگوز قۇرماش
Kursiv.Media