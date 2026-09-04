كوشپەندىلەر ويىندارىندا بۇركىت ميليتسيونەرگە «شابۋىل» جاسادى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى ءوتىپ جاتقان قىرچىن شاتقالىنداعى ەتنواۋىل اۋماعىندا وقيعا بولدى. قوعامدىق ءتارتىپتى كۇزەتىپ جۇرگەن ميليتسيا قىزمەتكەرىنە بۇركىت كۇتپەگەن جەردەن تاپ بەردى.
بۇل ءساتتى جەرگىلىكتى نوماد ت ۆ ءتۇسىرىپ العان.
وقيعا كۋاگەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، جىرتقىش قۇس قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرىنە ۇشىپ كەلىپ، ونىڭ جارىق شاعىلىستىراتىن ارنايى كەۋدەشەسىن جۇلىپ العان. ميليتسيا قىزمەتكەرى بۇركىتتەن وزدىگىنەن قورعانۋعا تىرىسقان.
وقيعا ورنىنا جۇگىرىپ كەلگەن بۇركىتشى جىرتقىش قۇستى توقتاتىپ، جاعدايدى تەز ارادا باقىلاۋعا العان.
وقيعا سالدارىنان ميليتسيا قىزمەتكەرى اۋىر جاراقات العان جوق.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاندا ءوتىپ جاتقان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ سپورتشىلارى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جاقسى ناتيجە كورسەتىپ، ويىننىڭ ءۇشىنشى كۇنىندە ەل قورجىنىنا 12 التىن، 7 كۇمىس، 5 قولا مەدال - بارلىعى 24 مەدال سالدى.