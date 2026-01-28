كوشى-قون داعدارىسى: تۇركيا مەن يران شەكاراسىندا بۋفەرلىك ايماق قۇرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يرانداعى كوشى-قوننىڭ اۋقىمدى تولقىنىنان قاۋىپتەنگەن تۇركيا بيلىگى شىعىس شەكاراسىندا بۋفەرلىك ايماق قۇرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Mynet.com باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، تۇركيا ا ق ش- تىڭ يرانعا ىقتيمال اسكەري ارالاسۋى جاعدايىندا كەشەندى شارالار ازىرلەپ جاتىر، انكارانىڭ بولجامىنشا، بۇل ۇلكەن كوشى-قون تولقىنىن تۋدىرۋى مۇمكىن. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كەز كەلگەن سەناريگە دايىن ەكەنىن جانە قازىردىڭ وزىندە «ا، ۆ جانە س جوسپارلارى» قولدا بار ەكەنىن مالىمدەدى.
حابارلانعانداي، تۇركيا س ءى م وكىلدەرى ۇلى ۇلتتىق جينالىستىڭ حالىقارالىق ىستەر جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ (تۇركيا رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى) مۇشەلەرىن تاياۋ شىعىستا، اسىرەسە يران مەن سيرياداعى قازىرگى جاعداي تۋرالى اقپاراتتاندىردى. كەزدەسۋ بارىسىندا تۇركيانىڭ ايماق ەلدەرىنىڭ ىستەرىنە سىرتتىڭ ارالاسۋىن قولدامايتىنى جانە تۇراقتىلىقتىڭ ساقتالۋىن قولدايتىنى اتاپ ءوتىلدى.
تۇرىك ب ا ق- ىنىڭ مالىمەتىنشە، مينيسترلىك يرانعا قارسى ىقتيمال وپەراتسيا بوسقىنداردىڭ جاپپاي اعىنىنا اكەلۋى مۇمكىن دەپ سانايدى. وسىعان بايلانىستى انكارا ولاردىڭ تۇركيا اۋماعىنا وتۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن شەكارانىڭ يران جاعىندا بۋفەرلىك ايماق قۇرۋ يدەياسىن قاراستىرىپ وتىر.
تۇرىك ديپلوماتتارى سونداي-اق يران ىشىندەگى جاعداي تۋرالى كەيبىر دەرەكتەر كەلتىردى. ولاردىڭ مالىمەتىنشە، جاقىندا بولعان نارازىلىقتار كەزىندە 4 مىڭنان استام ادام قازا تاۋىپ، شامامەن 20 مىڭ ادام جاراقات العان. بۇل ساندار تۇركيانىڭ جاعدايدىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىنا جانە ونىڭ بۇكىل ايماق ءۇشىن سالدارىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن ارتتىرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ۇشاقتاسىمالداعىش توبى تاياۋ شىعىسقا جەتكەنىن جازعانبىز. USS Abraham Lincoln ۇشاقتاسىعىشى جانە ونى سۇيەمەلدەگەن كەمەلەر تاياۋ شىعىس ايماعىندا وزدەرىنىڭ قورعانىس مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋ جانە وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ماقساتىندا ورنالاسقان.