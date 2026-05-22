كوشى-قون ساياساتىنىڭ وڭتايلى تەتىكتەرى تالقىلاندى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ كوشى-قون جۇيەسى بىلىكتىلىگى جوعارى مامانداردى تارتۋعا قولايلى.
حالىقارالىق ساراپشىلار ەلدەگى ميگراتسيا ساياساتىنا وڭ باعا بەرىپ وتىر. بۇگىن استانادا تالانتتى ءارى جوعارى سۇرانىسقا يە ماماندار مەن ينۆەستورلاردى تارتۋدىڭ ءتيىمدى تەتىكتەرى تالقىلاندى. ماسەلەن، «التىن ۆيزا» باعدارلاماسى ەڭبەك نارىعىندا تاپشى مامانداردى شەتتەن الدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەيدى ساراپشىلار.
قازاقستاندا بۇگىندە 16 مىڭ 700 ەڭبەك ميگرانتى ارنايى كۆوتامەن جۇمىس ىستەپ ءجۇر. ايتا كەتەرلىگى، بيىل شەتەلدىك جۇمىس كۇشىنىڭ كۆوتالىق ۇلەسى ەلدەگى جۇمىسشىلاردىڭ 0,3 پايىزدايىن قۇرايدى. ولار ءار ءوڭىردىڭ وندىرىستىك قاجەتتىلىگىنە قاراي تارتىلعان. ال استانا مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى قالالارعا بەكىتىلگەن كۆوتا 24 مىڭنان اسادى.
نۇرلان بايعابىلوۆ، الەۋمەتتانۋشى:
- قازىرگى كوش-قونداعى وزگەرىسكە بايلانىستى نەگىزگى نازار سيفرلىق باعىتتاعى IT ماماندارىنا قاتىستى جانە دە تاعى دا ءمان بەرەتىن بيزنەس يدەيالارىمەن ەكونوميكالىق كاسىبي باعىتىندا ماماندارعا نازار اۋدارىلۋدا.
ءاليا بەلونوسوۆا، ميگراتسيا جونىندەگى حالىقارالىق ۇيىم باعدارلاماسىنىڭ وفيتسەرى:
- قازاقستان بىلىكتىلىگى جوعارى مامانداردى تارتۋعا قولايلى جاعداي جاساپ جاتىر دەپ ويلايمىن. ونىڭ ىشىندەگى ماڭىزدى شارالارىنىڭ ءبىرى - ەلگە كىرۋ مەن ەلدەن شىعۋ پروتسەدۋراسىن جەڭىلدەتۋى. ەلدەگى ميگراتسيالىق ءتارتىپ پەن ەرەجە ايقىن ءارى تۇسىنىكتى بولسا - شەتەلدەن بىلىكتى ەڭبەك ميگرانتتارىن تارتۋ قيىنعا سوقپايدى.