كوشى-قون انكارا ينفراقۇرىلىمىنا سالماق ءتۇسىردى
استانا.قازاقپارات - انكارادا حالىق كوبەيىپ كەلەدى. ءبىراق الىپ شاھاردىڭ ينفراقۇرىلىمى ادام سانىنىڭ وسۋىنە ىلەسە الار ەمەس.
بىلتىر شاھار تۇرعىنى شامامەن 50 مىڭ ادامعا كوبەيدى. ءالى دە كوبەيە تۇسپەك. ويتكەنى قالاعا كورشىلەس ەلدەر مەن وزگە وڭىرلەردەن جۇرت كوپتەپ اعىلىپ جاتىر.
ءاسيا نۇرلىبايەۆا، ءتىلشى:
- بۇگىندە تۇركيا استاناسىنىڭ حالىق سانى 6 ميلليونعا جۋىقتاپ قالدى. ءبىراق كەيىنگى ۋاقىتتا انكارا جۇرتىن كوبەيتىپ وتىرعان بالا سانى ەمەس، باسقا وڭىرلەردەن اعىلعان تۇرعىندار. ءبىرى جۇمىس ىزدەپ، ءبىرى ءبىلىم قۋىپ، ەندى ءبىرى قولايلى ءارى قاۋىپسىز ءومىردى قالاعاندىقتان، وسىندا كوشىپ كەلگەن.
جەرگىلىكتى ستاتيستيكا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بىلتىردىڭ وزىندە ەلدىڭ وزگە پروۆينتسيالارىنان انكاراعا 176 مىڭنان استام ادام كوشىپ كەلگەن. اسىرەسە 2023 -جىلى تۇركيانى ءدۇر سىلكىندىرگەن جويقىن ءزىلزالادان سوڭ ءۇي- جايىنان ايىرىلعانداردىڭ كوبى ەل استاناسىنا قونىس اۋدارعان.
حايرۋننيسا وزدەمير، الەۋمەتتىك عىلىمدار پروفەسسورى:
- بۇل ۇدەرىس جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن باستالدى. ءزىلزالادان سوڭ باس اماندىعىن ويلاپ، انكاراعا كەلىپ ورنىققاندار كوپ بولدى. الدىمەن، مۇندا كوشۋ سەبەبى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى بولسا، ەكىنشىدەن - جۇمىس تاۋىپ، جاڭا ءومىر باستاۋ. تاعى ءبىر ەسكەرەتىن جايت، انكاراعا تەك تۇركيانىڭ وزگە وڭىرلەرىنەن عانا ەمەس، شەتەلدەن دە كەلىپ، پانا تاپقاندار كوپ. مىسالى، سيريا، يران، اۋعانستاننان كەلگەن بوسقىنداردىڭ ۇلەسى كوپ.
حالىق سانىنىڭ ارتۋى تۇرعىن ۇيگە سۇرانىستى كۇشەيتىپ، قالانىڭ شەتىندە جاڭا كەشەندەر بوي كوتەرە باستادى. الايدا ۋربانيزاتسيا قارقىنى باسپانا ماسەلەسىمەن شەكتەلمەي، شاھار تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن ينفراقۇرىلىمعا دا سالماق ءتۇسىرىپ وتىر. ماماندار اسىرەسە مەگاپوليستىڭ اۋىزسۋمەن تۇراقتى قامتىلۋىنا باسىمدىق بەرۋ قاجەت ەكەنىن ايتادى.
الي وعۇز ديريوز، ساراپشى:
- حالىق سانىنىڭ ءوسۋى اۋىزسۋعا سۇرانىستى ارتتىرا تۇسەدى. تۇركيانىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرى سالىستىرمالى تۇردە سۋ تاپشىلىعى قاۋپى تومەن ايماقتار بولسا، ال وڭتۇستىك بەتكەيدە جانە ورتالىق انادولىنىڭ كەي جەرلەرىندە بۇل قاۋىپ الدەقايدا جوعارى. ياعني تۇركيانىڭ ورتالىعىنداعى انكارا ءۇشىن سۋ رەسۋرستارىنا تۇسەتىن قىسىم قالىپتى دەڭگەيدەن تىم جوعارى. ال تۇرعىندار قالادا حالىقتىڭ تىعىز قونىستانۋى كۇندەلىكتى تىرشىلىك قيىنداتىپ وتىرعانىن ايتادى. جول كەپتەلىسى دە وزەكتى تۇيتكىلگە اينالدى.
بليتس: - انكارانىڭ ەڭ باستى پروبلەماسى - سۋ. تىرشىلىك ءنارى جەتىسپەيدى. ون جىلدان كەيىن قالاي بولارىن بولجاۋ قيىن.
- كەپتەلىستىڭ كەسىرىنەن بالالارىمىزدى قالاعان مەكتەپتەرگە بەرە المايمىز. ارينە، ادامدار ءزىلزالادان كەيىن باس اماندىعىن ويلاپ، وسىندا كەلىپ جاتىر. كوبىسى جۇمىس ىزدەپ كەلەدى. ءبىراق ينفراقۇرىلىم بولماعاندىقتان، بۇقارا ءتۇرلى قيىندىقپەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. ساراپشىلار قالا بيلىگىن كوشى-قون ۇدەرىسىن قايتا جۇيەلەپ، قالا ينفراقۇرىلىمىن تۇرعىن سانىنا ساي دامىتۋعا شاقىرىپ وتىر. ءتيىستى شارالار قازىر قابىلدانباسا، احۋال كۇردەلەنە ءتۇسۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. اۆتورى: ءاسيا نۇرلىبايەۆا
دەرەككوز: https://24.kz